"الملبن الأحمر".. احذر تناوله إذا كنت من هذه الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يحل فلكيًا يوم 27 من الشهر الجاري.

ويحرص كثير من الأشخاص على شراء حلوى المولد مثل، الحمصية، والسمسمية، والفولية، والملبن الأحمر.

لكن هناك أشخاصاً ممنوعين من تناول الملبن الأحمر، لأنه يضر بصحتهم، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- مرضى السمنة المفرطة:

يسبب استهلاك الملبن الأحمر زيادة السعرات الحرارية في أجسادهم، ما يسبب زيادة أوزانهم بصورة ملحوظة.

- مرضى السكري:

نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم لهؤلاء المرضى.

- الذين يعانون تسوس الأسنان:

هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان عند تناول الملبن الأحمر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

- المصابون باضطرابات الجهاز الهضمي:

نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من السكريات والدهون، التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى المصابين باضطرابات الجهاز الهضمي.

- الأطفال:

من الفئات الممنوعة من استهلاك الملبن الأحمر، لأنه يُزيد مخاطر إصابتهم بتسوس الأسنان وزيادة الوزن.

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