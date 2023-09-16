عضة لسان بسيطة تؤدي إلى دخول امرأة أسترالية في غيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في كثير من الأحيان، أثناء تناول الطعام الساخن، ينتهي بنا الأمر إلى عض ألسنتنا عن طريق الخطأ.

وعلى الرغم من أن ذلك يسبب النزيف والألم والانزعاج في البداية، إلا أنه عادة ما يختفي خلال دقائق قليلة، حتى لو كان الجرح عميقا، فإنه لا يتطلب عادة أي علاج طبي.

ولكن على غير المتوقع دخلت امرأة أسترالية المستشفى بعد أن عضة لسانها عن طريق الخطأ، وفقا لموقع "indiatimes".

وبدأت القصة عندما كانت البالغة من العمر 27 عامًا تتناول العشاء مع صديقها وعضت لسانها عن طريق الخطأ وبعد ذلك لم تتمكن من التنفس.

وقالت"كيتلين ألسوب": "إنها لم تهتم في البداية، ولكن بعد ساعات بدأت آثار اللدغة القاتلة في الظهور".

وبدأت تعاني من مشاكل في التنفس، وبدأ كلامها يتلعثم حتى أصبحت غير قادرة تمامًا على التحدث، لذا قررت زيارة الطبيب وفحص التدهور المفاجئ الذي حدث لها.

ولكن حتى الخبراء الطبيين لم يتمكنوا من تحديد آثار لدغة اللسان في البداية.

ووصف لها الطبيب أدوية بعد أن اعتقد أنها تعاني رد فعل تحسسي يسمى الحساسية المفرطة، ومع ذلك، كانت حالتها تزداد سوءًا.

وأضافت: "كانت بشرتي حمراء وزرقاء وتقشرت بالفعل، ثم تحول لساني إلى اللون الأسود".

وبعد خضوعها لعدد كبير من الاختبارات، اكتشف الأطباء أنها كانت تعاني من عدوى نادرة ومهددة للحياة تعرف بإسم "ذبحة لودفيغ".

وبدأت العدوى تنتشر داخل فمها بسبب إصابتها بضرس العقل الذي لم تكن على دراية به إطلاقا، ولولا الأعراض التي ظهرت عليها كان من الممكن أن تعاني بسهولة من تعفن الدم وفشل الأعضاء.

ولإنقاذ حياتها أجبرها الأطباء على الدخول في غيبوبة صناعية لتلقي العلاج الطبي.

وأوضحت: "لأنهم بحاجة إلى الحفاظ على الأكسجين الخاص بك، فهم بحاجة إلى الحفاظ على مجاريك الهوائية، ويحتاجون أيضًا إلى التأكد من أن أعضاءك لن تبدأ في التوقف عن العمل".

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