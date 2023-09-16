مراهق يفقد أطرافه بعد إصابته بعدوى بدأت كإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فقد شاب يدعى "ماتياس أوريبي" من مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية ذراعيه وساقيه بعد إصابته بمرض نادر بدأت أعراضه مثل الأنفلونزا البسيطة.

وتسبب ذلك في بتر ذراعيه وساقيه لإنقاذ حياته بعد إصابته بعدوى فيروسية نادرة، والتي بدأت أعراضها في البداية كإنفلونزا خفيفة وبسيطة.

ومع ذلك ازدادت أعراض البالغ من العمر 14 عاما بسرعة حتى إن قلبه توقف عن العمل، وتم تشخيص إصابته بمتلازمة الصدمة التسممية وعدوى المكورات العقدية المقيحة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وعلى الرغم من أنه كان لابد من إبقائه على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر، إلا أنه رفض، واضطر الأطباء إلى بتر يديه وقدميه بسبب ضعف تدفق الدم.

كما تم وضعه على جهاز أكسجة غشائي خارج الجسم، وهذا حافظ على الدورة الدموية في جميع أنحاء جسده لمدة أسبوعين.

في بعض الأحيان عندما تصاب بالإنفلونزا فإن ذلك يهيئك للإصابة بعدوى بكتيرية.

وأكد الأطباء لوالدي "ماتياس" إنه سيتم تزويده بأطراف صناعية جديدة يمكنه من خلالها أن يعيش حياة طبيعية.

أسباب العدوى:

في بعض الأحيان تدخل البكتيريا إلى الجسم من خلال فتحات في الجلد أو الإصابة أو جرح الجراحة أو الأغشية المخاطية مثل الجلد داخل الأنف والحلق.

الأعراض:

الحمى والقشعريرة.

آلام العضلات.

الغثيان.

ضغط الدم المنخفض.

سرعة معدل ضربات القلب.

التنفس السريع.

فشل أجهزة الجسم.

طرق الوقاية:

تنظيف ورعاية الجروح أو أي نوع من الإصابات.

غسل اليدين على نحو متكرر.

تناول المضادات الحيوية بعد استشارة الطبيب.

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