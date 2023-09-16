تفسير رؤية شخص متوفى يرتدي ملابس جديدة في المنام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

رؤية الشخص المتوفى من الأحلام الشائعة لدى كثير من الأشخاص، وقد يحمل هذا الحلم عديد من التفسيرات المختلفة.

فيما يلي، نقدم لكم تفسير رؤية الشخص المتوفى يرتدي ملابس جديدة في المنام، وفقًا لما ذكرته مفسرة الأحلام حنان الجندي.

قالت مفسرة الأحلام: "إذا رأى الشخص الحالم أن المتوفى يرتدي ملابس جديدة ونظيفة، فهذا يدل على أن الشخص المتوفى في مكانة عالية".

وتابعت عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": كما تدل هذه الرؤية على أن الشخص الرائي سوف يحصل على خير ورزق كثير".

وأضافت:" رؤية الميت بثوب قديم ومُمزق من الرؤى غير المستحبة، حيث ترمز إلى تقصيره في حياته قبل موته وارتكابه لكثير من الذنوب".

واستكملت: "كما أنه في حالة طلب المتوفى من الحالم في المنام تنظيف ملابسه المتسخة، فإنه يرغب من أهل بيته الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأوضحت: "إذا رأى الحالم أن المتوفى يرتدي ملابس بيضاء، فهذا يدل على أن الشخص المتوفى في منزلة كبيرة عند الله".

وتابعت: "بينما يعد اللون الأخضر من الألوان المبهجة، وهي من الرؤى الجيدة، وتدل على أن الشخص المتوفى في حال حسنة في الآخرة، وأنه يتمتع بالسعادة والراحة".

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