توقعات مولود برج " الدلو "من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023

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عاطفياً: يتوجب عليك التحكم باعصابك والابتعاد عن المواجهات العشوائية حاول ان تقدم بعض التنازلات او التسويات رغبة منك في تلطيف الاجواء المتشنجة بسبب مواجهة كوكب الحب من الاسد للعازب تكون الظروف قاسية على مشاعرك ما يجعلك تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف وعدائية