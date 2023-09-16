بعد قرار الرئيس زيادة «الأدنى للأجور».. اعرفي إزاي تعملي ميزانية جديدة لبيتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لافتتاح مجمع سدس الأمراء الخدمي ببني سويف تحمل في طياتها الكثير من القرارات المهمة، وأبرزها ما يهم الأسرة المصرية؛ تحديدًا قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة في الحد الأدنى الدرجة السادسة، ما يجعل ربات البيوت في حاجة للتخطيط لميزانية جديدة توفر عليهن في الفترة المقبلة مع بداية الموسم الدراسي، يوضحها «هُن» في السطور التالية.

ميزانية جديدة بعد قرارات الرئيس

خلال كلمة الرئيس اليوم في بني سويف أثناء افتتاح مجمع سُدس الأمراء، تقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وفي السطور التالية تعرفي على خطوات وضع ميزانية جديدة قدمتها يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«هن» كالآتي:

النصيحة الأولى لتوفير ميزانية بيتك هي شراء الطعام بناءً على عدد أفراد الأسرة فقط بلا زيادة.

يجب شراء مستلزمات المنزل من الأماكن المخفضة والعروض والمجمعات الاستهلاكية، وعدم المبالغة في القطع والمستلزمات التي لا تحتاجين إليها بشكل عملي.

- يمكن تناول البروتين النباتي في بعض أيام الأسبوع بدلا من البروتين الحيواني.

- بين الحين والآخر يجب إعادة هيكلة الميزانية لتلائم المصاريف الجديدة بعد زيادة المرتبات.

نصائح أخرى لتوفير ميزانية بيتك

من الخطوات المهمة للتوفير في ميزانتيك حتى تحصلي على فائض يساعدك في فترة المدارس المقبلة هي التوقف عن تناول الطعام بالخارج؛ عودي أطفالك على الطعام من مطبخك بتعلم وصفات جديدة اقتصادية، واجعلي الطبخ المنزلي أفضل من خلال القيام به مع شريك حياتك أو أطفالك، وفي العمل أحضري معك وجبة الغداء وتبادلي الوصفات مع زملائك، وفق موقع «fwd» البريطاني.

-الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية

هناك مجموعة واسعة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت لمساعدتك على التحقق من النفقات والديون الخاصة بك، يمكن أن تساعدك في إدارة ميزانيتك الشهرية وتسمح لك بمعرفة أين تذهب أموالك فعليًا.

-قللي نفقات الترفيه الشهرية

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