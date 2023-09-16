كواليس زيارة الرئيس السيسي لأسرة ببني سويف: «نادينا عليه من البلكونة.. واستجاب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل مركز ببا ببني سويف، كان لأسرة بسيطة حلم حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي على الفور، ففي الوقت الذي ذهب الرئيس فيه اليوم متوجهًا لبني سويف لافتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة» في قرية سدس الأمراء ببني سويف، وجدت أسرة عادل فكري عبدالعليم، الذي يعمل موجها ماليا وإداريا بإدارة ببا التعليمية، وزوجته سناء مرعي، حلمًا ومرادا بات يتحقق وهو رؤية الرئيس والحديث معه لتتعالى أصواتهم تجاهه على الفور، ليستجيب لهم الرئيس في زيارة سريعة لمنزلهم المتواضع.

نادينا على سيادته من البلكونة وعلى طول طلع لينا

يؤكد عادل فكري عبدالعليم، الذي يعمل موجها ماليا وإداريا بإدارة ببا التعليمية، رب الأسرة التي استجاب لها الرئيس السيسي اليوم، في أول تصريح له لـ«هن»، أنهم لم يصدقوا أعينهم فور رؤيتهم للرئيس من داخل شرفتهما: «نادينا يا ريس يا ريس، وعلى طول استجاب لينا وطلع»

زيارة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسكن الأسرة، لم تستغرق وقتًا طويلا، حقق فيها الزوجان مرادهما بتوجيه الشكر للرئيس: «كان نفسنا نشكره على اللي بيعمله وخاصة مبادرة حياة كريمة اللي غيرت حياتنا، وشكرنا سيادته واتكلم معانا ومع أولادنا».

عزومة من رب الأسرة قبلها الرئيس بعزومة أخرى، بحسب ما أكده المصدر، وهو أب لأربعة أبناء: «طلبنا من الرئيس نعزمه على الغداء، لكن سيادته قال العزومة عندي، وعزمنا في خيمة اتعملت هنا للكل في القرية وكانت أسعد لحظاتنا».

وعما طلبته الأسرة من الرئيس، أوضح إنه لم يكن لديه طلبات مُطلقًا: «شكرناه بس وده اللي كان نفسنا فيه، ومكانش لينا أي طلبات والزيارة كانت سريعة جدًا»

استقبال حاشد من أهالي بني سويف للرئيس السيسي

واستقبل الآلاف من أهالي محافظة بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبالًا حاشدًا، أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحضور والمشاركين في فعاليات افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء ببني سويف، الوقوف دقيقة حدادا على أبنائنا الذين فقدوا في ليبيا.