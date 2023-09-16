القاهرة - سمر حسين - صحة

6 أشهر من الألم الجسدي والنفسي، عاشهما «أحمد»، نجل الفنان محمد ثروت، داخل المستشفيات وجلسات العلاج الطبيعي، بعدما أعلن إصابته بمرض مناعي خطير في الجهاز العصبي، وهو «متلازمة الميلر فيشر»، التي تهاجم الجسد وتمنع من الحركة التامة.

ففي مارس الماضي كادت الدنيا تُعتم أمام الفنان محمد ثروت، ونجله أحمد، إذ بات يلتقطون صورهما داخل غرف المستشفى، يوثقون الأمر، ويخبرون المتابعون بأخباره الصادمة تارة، ويبشرون بأخبار سارة تارة أخرى، فلم تسير الأيام في مواجهة المرض على وتيرة واحدة، إلا أن الأمل ظل موجودًا متشبثًا به قبل أن يتفاجئ متابعي الفنان الكبير بما وصل إليه نجله.

من فقدان الحركة للغناء على المسرح

وخلال الساعات الماضية، تصدر أحمد، نجل الفنان محمد ثروت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تألق على إحدى المسارح وهو يشارك والده بأغنية «ابن أبويا» فعلى الرغم من دخوله للمسرح متكئًا على عكاز، إلا أن نجل الفنان ودعه على الباب وأطلق العنان لصوته رفقة والده، لتتحول مشاعر الحزن التي عاشها الجمهور معه في الأشهر الماضية لمشاعر فرحة كبيرة ممزوجة بالحب والأمل والمفاجأة.

من فقدان الحركة للغناء على المسرح.. ماذا حدث لـ نجل محمد ثروت في 6 أشهر؟

من مواجهة مرض مناعي خطير كاد يفقده الحركة تمامًا، وحتى تألقه على المسرح، مرت 6 أشهر على نجل الفنان محمد ثروت لم تكن بالأيام الهينة، إذ ظل تحت وطأة العلاج، التي وصلت به لبر الأمان في النهاية.

.

ماذا حدث لـ نجل محمد ثروت في 6 أشهر؟

وكشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة، عن تفاصيل المرض ورحلة علاجه، مؤكدًا إن «ميلر فيشر» هي متلازمة مناعية، وأحد اشكال متلازمة الشلل الرباعي، التي تهاجم الأعصاب وخاصة عصب الاتزان: «للأسف مالهاش سبب واضح، لنن بتسبب ازدواجية الرؤية، وشلل في عضلات القدم واليدين، لأن المناعة الذاتية بتهاجم الأعصاب فبيحصل نوع من الشلل»

وتابع «الحداد» خلال حديثه لـ «الوطن»: «للأسف المناعة الذاتية لما بتهاجم الأعصاب، وقتها التنسيق بين العضلات بيكون مفقود، وده بيسبب ترنح في العضلات والجسم كله، ويفقد التوازن والحركة»

وعن رحلة العلاج الممتدة لـ 6 أشهر، أوضح رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، إن الأمر يمكن إنقاذه قبل الوصول لفقدان الحركة من خلال نقل بلازما أو أجسام مضادة، أو الخضوع لمثبتات مناعية خلال 6 أشهر مع العلاج الطبيعي»

التدخل الطبي السريع ينقذ نجل محمد ثروت

وكان الدكتور محمد عز أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أكد إنّ التدخل الطبي في الوقت المناسب، هو من أنقذ نجل الفنان محمد ثروت من مصير فقدان الحركة التام، خاصة إن العلاج المبكر لم يفقده الحركة تمامًا، وتحد من أضرار الجهاز العصبي، خاصة مع علاجات نقص المناعة الأولية.

ما هو مرض نجل محمد ثروت؟

ومتلازمة «ميلر فيشر» ومتلازمة الميلر فيشر،هي مرض يصيب الجهاز العصبي والمناعي، ويسبب مهاجمة خلايا الجسم الصحية، بالإضافة إلى الآفات في الجهاز العصبي المحيطي.

أعراض المتلازمة

- فقدان التوازن.

- تنميل الأطراف.

- الفقدان التدريجي للإحساس بالأوتار.

- الشعور بتنميل الركبتين والكاحلين.

- وجود تقلبات وضعف عام في العضلات.

- انخفاض غير طبيعي في قوة العضلات في مناطق الجسم المختلفة.