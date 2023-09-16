معلومات عن عروس الفنان محمود حجازي.. دكتوراه في القانون ومن خارج الوسط الفني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان محمود حجازي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن عقد قرانه، على فتاة خارج الوسط الفني، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلت بفستان أبيض بتصميم بسيط خالٍ من أي نقوش، وهنأه العديد من الفنانين، أبرزهم ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، ولاء الشريف، ودارين حداد، وسارة الشامي، وراندا البحيري.

معلومات عن زوجة الفنان محمود حجازي

تدعى رنا زروق.

تعمل زوجة الفنان محمود حجازي في مجال بعيد عن الفن، فهي من خارج الوسط الفني.

تعيش زوجة الفنان محمود حجازي بأمريكا

تعيش زوجة الفنان محمود حجازي في أمريكا.

حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسة.

حصلت على دكتوراه في القانون.

إعلان محمود حجازي الزواج

نشر الفنان محمود حجازي صورا من عقد القران، وعلق عليها قائلًا «الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب».

وطلت رنا زروق في عقد القران، بفستان أبيض يتسم بمظهر بسيط خالي من أية نقوش، فهو من القماش الدانتيل المحتشم ذات الأكمام الطويلة.

نشر الفنان محمود حجازي صورة للمكان المتوقع أن يقيم فيه حفل الزفاف بأمريكا.

منذ عدة أيام ظهر الفنان محمود حجازي عبر إنستجرام، بصورة تجمعه مع زوجته، تظهر فيها إيديهم مزينة بالمحابس وباقة من الورد الأحمر تحملها زوجته.

تعد رنا زروق هي الزيجة الثانية، للفنان محمود حجازى، بعد انفصاله عن أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير.

تهنئة الفنانين لعقد القران

هنأ عدد كبير من الفنانين الفنان محمود حجازى على موقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، وخاصة الفنانة ولاء الشريف، التي باركته بعدما انتشرت شائعات عديدة، حول ارتباطها بالفنان محمود حجازي، ومن الفنانين الذين أرسلوا التهاني، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، ولاء الشريف، ودارين حداد، وسارة الشامي، وراندا البحيري.