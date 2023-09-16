خبيرة أبراج تكشف عن المستفيدين من حظوظ القمر.. هل برجك من بينهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

عادة ما تحدث تغيرات فلكية، تنعكس على مواليد بعض الأبراج بالسلب أو بالإيجاب، لذا إذا كنت من محبي علم الفلك والأبراج، إليك إنعكاس ولادة قمر جديد على بعض الأبراج.

يأتي ذلك وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج هالة حافظ، عبر حسابها على فيسبوك.

برج الثور

انت اكثر المستفيدين وأكثرهم تألق وهناك مشاريع جديد في حياتك، وهناك بدايات أمل للأشخاص الذين لديهم تعثر عاطفي، وهناك طاقة للاستمتاع كبيرة.

برج الحمل

هناك تحسن في صحتك، وتطور ومساعدة في مهنتك، كما أن هناك رد اعتبار بعد قضية ستربحها، و هناك بداية مبشرة

برج الجوزاء

ولادة القمر الجديد، تساعدك على عمل أمر جديد مثل شراء بيت جديد، قد تأخذ من طاقتك ومجهود منك، ولكن تحتاج أن تكون حذرًا.

برج السرطان

هناك تحسن في علاقتك، وفرص كبيرة في اكتساب خبرات تفيدك، وهناك بشارات سعيدة كبيرة تلاحقك، وولادة القمر الجديد ينعكس عليك بشكل إيجابي.