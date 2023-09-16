طلاق زوجين بعد زواج استمر 3 دقائق.. لن تتوقع السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة غريبة من نوعها، بعد طلاق زوجين بعد مرور 3 دقائق فقط على عقد قرانهما، وتم الطلاق بسبب سخرية الزوج من زوجته خلال مغادرتها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج في المحكمة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Mirror البريطانية.

أثناء خروج الزوجة من قاعة المحكمة فقدت توازنها وسقطت على الأرض، ولم يساعدها العريس على النهوض بل وصفها بالغبية، مما أثار غضب العروس بشدة، وقررت إنهاء الزواج على الفور وطلبت هذا الأمر من القاضي الذي وافق على ما تريد.

وتم إصدار قسيمة الطلاق بعد دقائق من عقد القران للشخصين الذين يعيشون في الكويت، وانتشرت قصتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت آراؤهم تتفق مع ما قررته هذه السيدة، لأن الزواج الفاشل يبدأ بعدم احترام الطرفين لبعضهم.