خبيرة تكشف: هذه الأبراج تتأثر بالحسد والعين بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحسد هو شعور سلبي يمكن أن يُصيب أي شخص، ومع ذلك، هناك بعض الأبراج الفلكية تتأثر بالحسد والعين بسهولة أكثر من غيرها، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، هالة حافظ.

قالت هالة خلال استضافتها ببرنامج "الستات"، التي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمُذاع على قناة "النهار": "هناك بعض الأبراج التي تتأثر بالحسد بسهولة، وهي الأبراج المائية، وتشمل السرطان، والحوت، والعقرب".

وتابعت: "تلك الأبراج عرضة للحسد بسبب طبيعتهم الحساسة والعاطفية، وحدسهم القوي".

وأوضحت: "كما أن نجمهم خفيف، ما يجعلهم أكثر عرضة للعين والحسد من الآخرين".

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