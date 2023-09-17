الامارات | زوار دبي.. في انتظار الأنغام الساحرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن زوار دبي.. في انتظار الأنغام الساحرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوار في الانتظار.. من أجل الاستمتاع بالأنغام الجميلة والاستعراضات الساحرة التي تتراقص فيها دفقات المياه المنبعثة من نافورة دبي، التي تعد من أبرز الوجهات في المدينة وتستقطب الملايين، وتكمل المشهد المبهر بجوار برج خليفة في قلب دبي.
وتقدم نافورة دبي الراقصة تجربة بصرية شديد الإبهار مصحوبة بالأنغام المتنوعة، وتحرص على إرضاء كل الأذواق في فضاء يجتذب بشراً من جهات الأرض المختلفة، مقدمة ألحاناً من الشرق والغرب بلغات عدة في مدينة تختصر العالم.
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