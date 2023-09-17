مشروب واحد للتخلص من حموضة وحرقان المعدة.. حافظ على وجوده بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بحرقان أو حموضة المعدة عرض منتشر بشكل كبير، يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم، بسبب تناول أطعمة معينة أو عادات خاطئة أثناء أو بعد تناول الطعام، حيث يشعر الشخص بحرقان أعلى المعدة وأسفل القفص الصدري، وتصيبه بضيق تنفس وعدم القدرة على القيام بالمهام المعينة، وذلك رغم أهمية أحماض المعدة في هضم الطعام.

للتخلص من حموضة المعدة، توجد طريقة سريعة وفعالية يمكن من خلالها التخلص من حموضة المعدة وتقليل آثارها، وهو تناول كوب من الحليب البارد، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والذي بدوره يعمل على تهدئة حموضة المعدة، ويستخدم في الحالات الطارئة، فمجرد تناوله يقلل من الحموضة بشكل كبير، وأيضًا اللبن الرائب، بحسب الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، مؤكدًا لـ«الوطن»، أن هناك مشروبات وأطعمة أخرى تقلل من حموضة المعدة، أبرزها ما يلي:

مشروبات وأطعمة للتخلص من حموضة المعدة

- عصير البطيخ، ويعمل على تحفيف الحموضة وحرقان المعدة بشكل كبير، بسبب تميز البطيخ بكميات كبيرة من المياه.

- تناول المياه الباردة، يساعد في التخلص من حموضة المعدة.

- يقضي الموز على حموضة المعدة، والموز مع الحليب يخفف من الحموضة بشكل كبير.

وهناك طرق أخرى للتخلص من حموضة وحرقان المعدة، بحسب ما نشرته «العربية»، وهي ما يلي:

- يعد تناول الأعشاب مثل الريحان والينسون وأيضًا الشاي الأخضر من أفضل وسائل التخلص من حموضة المعدة، عن طريق خليها، ثم تبريدها، وتناولها.

- التفاح، حيث يحتوي على أحماض وإنزيمات تساعد بشكل كبير على تحييد الحموضة الزائدة.

- الشوفان، يعتبر مصدرًا للألياف التي تعمل على إمتصاص الأحماض الزائدة من المعدة، وتقلل من أعراض الحموضة والحرقان، كما يعمل الشوفان أيضًا على تحسين صحة الجسم.

- السلطة، فتناول طبق من السلطة يساعد في عملية الهضم ومنع الإفرازات الزائدة لأحماض المعدة، فالسلطة تتكون من الخضراوات الورقية والخس والخيار، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد في امتصاص العصارات الهضمية.

- الخس، يمكن تناول الخس لتقليل حموضة المعدة، فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من المياه.

- الخيار، مرطب طبيعي للتخلص من حموضة المعدة.

أطعمة تعمل على زيادة حموضة المعدة

وهناك العديد من الأطعمة التي تعمل على زيادة الحرقان في المعدة، وهي ما يلي:

- كثرة التوابل في الأطعمة.

- المسبكات من البصل.

- الأطعمة الدهنية أو المقليات.

- المشروبات الكحولية والغازية.

- القهوة أو المشروبات الأخرى يزيد من خطورة الإصابة بالحرقة.