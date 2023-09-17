في عيد ميلادها.. لماذا لا تحب الفنانة عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة عبلة كامل أن تخطف قلوب الجماهير بملامحها المصرية الأصيلة، وتلقائيتها في تمثيل الأدوار، التي لم تختلف كثيرًا عن شخصيتها الحقيقية، إذ استطاعت أن تصل للناس من أبسط وأسرع الطرق، فهي فنانة صاحبة موهبة إستثنائية، ويوافق اليوم عيد ميلادها الـ63.

بدأت الفنانة عبلة كامل إثبات موهبتها وقدراتها التمثيلية، بعد فوزها بالمركز الأول فى كل مسابقات التمثيل على مسرح الجامعة، والتي تعد أهم نقلة فنية فى حياتهامشاركتها فى بطولة مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبي»، مع النجم «نور الشريف»، فى دور «فاطمة كشري» عام 1995، بحسب تقرير عرضته قناة ONtvLIVE عبر فيسبوك.

دور الفنانة عبلة كامل بمسلسل «لن أعيش فى جلباب أبي»

جسدت الفنانة عبلة كامل دور «فاطمة كشري» فى مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبي»، بكامل تفاصيله ومراحله العمرية بإتقان، على الرغم أن عمرها في ذلك الوقت، لم يتخطى 35 عامًا، وفي حقيقة الأمر أن سنها كان قريب من سن فنانات أدوا أدوار بناتها بالعمل الدرامي، وعندما كبرت «فاطمة» في أحداث القصة، لم يلحظ الجمهور سنها الصغير، وذلك بسبب براعة الفنانة عبلة كامل وإتقانها في تقديم الدور.

الفنانة عبلة كامل متعددة الأدوار

تعد الفنانة عبلة كامل متعددة المواهب، إذ كان لها تجربة مع دبلجة الكارتون، وأبدعت في دور «دوري» من فيلم «البحث عن نيمو»، الذي ترك بصمة خالدة بصمة عند الجمهور، وبسبب براعتها في تقديم الدور، وقع عليها الاختيار مرة أخرى لتكرار التجربة مرة أخرى، ولكن لم يحدث ذلك.

تفضل الفنانة عبلة كامل أن يعرفها الجمهور من أعمالها

الفنانة عبلة كامل من الفنانات لا تحب الظهور بكثرة في وسائل الإعلام، فلم تظهر سوى مرات قليلة كضيفة فى البرامج التليفزيونية، فهي تريد أن يتعرف عليها الجمهور من خلال أعمالها وليس حياتها الشخصية، لذا استطاعت أن تثبت للجمهور أنها موهبة عظيمة نادرة، لديها القدرة على تقديم الأدوار المختلفة، مثل التراجيدي والكوميدي وهي متمكنة، لا تخشى مساحة الدور المتاحة له.

أدوار الفنانة عبلة كامل

أدت الفنانة عبلة كامل العديد من الأدوار، التي تنوعت بين السينما والدراما والمسرح أيضًا، منها ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق، اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا.