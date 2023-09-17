الوجبات الخفيفة الضارة تبطل فوائد الأطعمة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من كينجز كوليدج في لندن أن عادات تناول الوجبات الخفيفة قد تقلل فوائد الوجبات الرئيسية الصحية، كما أن لذلك تأثير سلبي على الصحة، مثل مستوى السكر والدهون بالدم.

وحلل فريق البحث عادات الوجبات الخفيفة لـ 854 شخصاً من دراسة سابقة، وتبين أن ربع السعرات الحرارية لديهم تأتي من وجبات خفيفة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والكعك، وفق ما نشرت "المجلة الأوروبية للتغذية".

وكشفت النتائج أن الوجبات الخفيفة غير الصحية تبطل فوائد الوجبات الصحية.

وأظهر التحليل أن المشاركين يحصلون على 24% من السعرات الحرارية اليومية عن طريق وجبات خفيفة، وأن 47% منهم يأكلون وجبتين خفيفتين يومياً، و29% منهم يأكلون أكثر من وجبتين.

وقال 26% من المشاركين إنهم يتناولون وجبات رئيسية صحية، لكنهم يحصلون على وجبات خفيفة غير صحية.

وارتبطت الوجبات الخفيفة ذات الجودة الرديئة، مثل الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية، بعلامات صحية سيئة وتركت الناس يشعرون بالجوع.

وتبين ارتباطها بزيادة الوزن، وكتلة الدهون الحشوية، وارتفاع تركيزات الدهون الثلاثية بعد الأكل مباشرة، وارتفاع الجلوكوز الصائم، وكلها ترتبط بأمراض مثل: السكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة.

وقالت النتائج إن معالجة هذا الخلل يمكن أن تكون استراتيجية غذائية بسيطة لتحسين الصحة.

وأفاد البحث بأن تناول الفاكهة والمكسرات والبذور طريقة بسيطة لتحسين الصحة الغذائية.

اقرأ أيضا:

حلاوة المولد.. 8 أضرار تحدث لجسمك إذا تناولتها قبل النوم

تضر بخصوبة الرجال.. احذر تناول هذا النوع من البذور

طبق مكرونة ينهي حياة شاب لهذا السبب.. "أهله بيصحوه لقوه مات"

ما سر تشغيل وضع الطيران في الهواتف أثناء الرحلات الجوية؟

بعد فترة من المشاكل والتعب.. 4 أبراج الحظ هيجري وراهم