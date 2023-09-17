التمارين الرياضية في الشباب تحمي قلب المرأة في منتصف العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الباحثون من جامعة كوينزلاند أن النساء يمكن أن يحتفظن بفوائد التمارين الرياضية في مرحلة الشباب، خلال العشرينات ويتمتعن بصحة قلب أفضل.

وحلل الدكتور جريجور إيفين ميلكي والدكتور جيتا ميشرا البيانات الطولية لـ 479 امرأة أبلغن عن مستويات نشاطهن البدني كل 3 سنوات من أوائل العشرينات من العُمر حتى منتصف الأربعينيات، وفق ما أورد موقع "مديكال إكسبريس".

وأوضح ميلكي: "أردنا استكشاف ما إذا كان بإمكان النساء تنمية نشاطهن البدني، مثل مدخرات البنوك، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية".

وأضاف: "يبدو أنهن قادرات على ذلك. فالنساء في الأربعينيات من العمر، اللاتي كن الأكثر نشاطاً في الشباب، كان معدل ضربات قلبهن أثناء الراحة في منتصف العُمر حوالي 72 نبضة في الدقيقة، مقارنة بحوالي 78 نبضة في الدقيقة لمن كن أقل نشاطاً في الشباب".

وأوضح ميلكي: "على الرغم من أن الفرق قد يبدو صغيراً، إلا أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن زيادة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، حتى بمقدار نبضة واحدة في الدقيقة يرتبط بزيادة معدل الوفيات".

ويعني انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة أنه يعمل بكفاءة أكبر؛ وكما ينبغي أن يكون.

وتشير النتائج إلى أن النشاط البدني المنتظم في مرحلة الشباب، يوفر فوائد صحية للقلب والأوعية الدموية للنساء قبل الانتقال إلى سن اليأس.

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