فجر// مكياج الخمس دقايق في 12 خطوة.. ما هو وطريقة تطبيقه؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إذا كنتي شخصًا لا يستطيع الاستغناء عن المكياج أو تحب تحديد وإبراز ملامح وجهها باستخدام أساسيات التجميل المفضلة لديك لتلبية احتياجاتك اليومية أو العرضية، فإن وضع المكياج أمر لا بد منه، ولكن عليكِ أن تعلمي جيدًا، أن تحديد ملامحد بأسساسيات المكياج، أمر لا يستغرق سوى خمس دقائق فقط! نعم، من خلال روتين مكياج سريع ومثالي، يمكن تطبيقه من خلال الخطوات الآتية.

مكياج الخمس دقايق في 12 خطوة.. ما هو وطريقة تطبيقه؟

اعرفي كيفية إتقان روتين الماكياج لمدة خمس دقائق، في 12 نصيحة لتحسين مظهرك بشكل أسرع واحترافي، بحسب موقع boldsky.

1. جهزي بشرتك

ابدأ بوجه نظيف ورطب جيدًا، فهو يساعد على تطبيق منتجات الماكياج المختارة بسلاسة تامة ويدوم لفترة أطول.

2. ضعي كريم BB أو مرطب ملون

ضعي القليل من كريم BB أو مرطب ملون لمنح بشرتك توهجًا صحيًا ونضرًا، يمكنك بعد ذلك تطبيق كريم الأساس فقط أو تخطيه تمامًا.

3. إخفاء العيوب والهالات السوداء

ضعي الكونسيلر على المناطق التي تتطلب تغطية إضافية مثل البثور والبقع الداكنة وحب الشباب والتصبغ والهالات تحت العين وما إلى ذلك لتلاشيها بشكل كبير.

تأكدي من استخدام خافي العيوب المطابق للون بشرتك.

4. ضيفي أحمر الخدود أو البرونزر

بدلاً من البودرة، ضعي في اعتبارك وضع كريم أحمر الخدود أو البرونزر الذي يمتزج جيدًا مع خافي العيوب، فلمسة من أحمر الخدود أو البرونزر يمكن أن توفر بعدًا معينًا لوجهك.

5. إبراز الحواجب

استخدمي قلم الحواجب أو البودرة لتحديد حاجبيك، ضعيه بضربات ريشية واملئي البقع التي تحتاج إلى مظهر ملء معين، فالحواجب المحددة جيدًا تساعد في تحديد وجهك بشكل جيد

6. ضعي الماسكارا

ضيفي الماسكارا إلى الرموش العلوية والسفلية، فقد تستغرق هذه الخطوة وقتًا معينًا لإتقانها، ولكن إذا كانت متسقة، يمكن أن تجعل عينيك جاهزة للماسكارا في لمح البصر، فتساعد الماسكارا على فتح عينيك وتجعلها تبدو مستيقظًا ورائعًا

7. املأي لون الشفاه

اختاري لون الشفاه الذي يسهل تطبيقه ولا يتطلب الدقة مثل أحمر الشفاه الطبيعي أو الشفاف أو مرطب الشفاه الملون.

8. استخدمي بودرة التثبيت أو الرذاذ

إذا كنت تريدين أن يبقى مكياجك لفترة أطول، قومي بإعداده باستخدام بودرة التثبيت أو الرذاذ، خاصة إذا كنتِ من أصحاب البشرة الدهنية.

9. تخطي وضع محدد العيون وظلال العيون

يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً، ولكن، إذا كنت ترغبين في إضافة شيء ما إلى عينيك، ضعي ظلال عيون محايدة أو قومي بتلطيخ ظلال العيون الداكنة على طول خط الرموش للحصول على تأثير عيون دخانية بالآيلاينر.

10. تدربي على إتقان وضع الماكياج لمدة 5 دقائق

كلما تدربت على روتين الماكياج لمدة خمس دقائق، أصبحت أكثر كفاءة، اجعلي روتين المكياج هذا هو نظام مكياجك اليومي ولاحظي الدقة في غضون أيام قليلة.

11. حافظي على تنظيم الماكياج

تأكدي من تنظيم منتجات الماكياج بطريقة تسهل الوصول إليها خلال طقوس الماكياج التي تستغرق خمس دقائق، سيوفر لك الوقت الثمين بالتأكيد.

تخلص أيضًا من المنتجات القديمة أو التي انتهت صلاحيتها حتى يتم ترتيب وترتيب طاولة الزينة الخاصة بك بالمنتجات المفيدة فقط.

12. جهزي أدوات المكياج لتكون نظيفة دائمًا

من الضروري الحفاظ على نظافة فرش وأدوات المكياج طوال الوقت لتجنب ظهور البثور على الوجه. احتفظي دائماً بأدوات المكياج في علبة نظيفة لتجنب الغبار وتلفها.

سيضمن ذلك حصولك على أدوات مكياج نظيفة لن تلحق الضرر ببشرتك وتعزز مظهرك باستخدام تقنيات الماكياج الصحيحة.