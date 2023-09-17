ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح يوميا؟.. فوائد كبيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحب الكثير من الأشخاص تناول البلح يوميًا نظرًا لمذاقه اللذيذ، ولكن لا يعرفون تأثير تناوله على صحة الجسم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح يوميًا، حتى يعرف الجميع فوائد البلح.

فوائد تناول البلح

وأوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن البلح يحتوي على السكريات الطبيعية التي تعطي الجسم الطاقة المناسبة، لتقضي على الشعور بالإرهاق والتعب مع تعزيز صحة الجهاز الهضمي: «البلح غني بالألياف الغذائية التي تحسن حركة الأمعاء، كما يعمل على الوقاية من عسر الهضم وتجنب الإصابة بالإمساك».

فوائد البلح

وأكد «عفيفي»، أن فوائد البلح تتمثل في التالي:

- الوقاية من الإصابة بالأنيميا

- تناول البلح غني بالحديد.

- يساهم في إنتاج كرات الدم الحمراء، التي تساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

- تساعد العناصر الغذائية الموجودة في البلح الوقاية من السرطان.

- البلح من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.

- يساهم البلح في الوقاية من الأمراض الخبيثة.

- البلح غني بالألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء.

- البلح يقلل تعرض الحامل للإمساك.

- البلح يعمل على مكافحة الجزيئات الحرة بجسم الإنسان، والتي تتسبب في تلف الخلايا والحمض النووي.

- البلح يمد الجسم بالطاقة ويحتوي على نسبة آمنة من السكريات التي تساعد على إمداد الجسم بالحيوية.

- البلح يعزز صحة الدماغ، إذ يعتبر ذو أهمية كبيرة لصحة الدماغ، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الوظائف الإدراكية.

- البلح يعمل على حماية خلايا المخ من التلف.

- يقلل البلح من تراكم لويحات الأميلويد المسببة للإصابة بالزهايمر في الدماغ.

- يعد مهدئا طبيعيا للأعصاب وصديقا للجهاز العصبي في الجسم.

- يقلل تناول البلح من أعراض طنين الأذن وضعف الأعصاب السمعية.

- غني بالفيتامين ب 12 الذي يقوي الأعصاب في الجسم.

- يلين الأوعية الدموية في الجسم بالإضافة إلى أن التمر ضمن أهم الأطعمة الصحية.

- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- يقوي عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها، ويمد الجسم بالكسيوم لحماية العظام من الهشاشة ونموها وللحفاظ على الأسنان.

- البلح له أهمية كبيرة لصحة العين، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين أ، الذي يساهم في تقوية النظر.

- يعمل البلح على الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام عند تناوله يوميًا.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح يوميا؟

وأوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أن البلح تناوله من المضادات الحيوية، لاحتوائه على مواد تتميز بخصائصها المكافحة للبكتيريا: «يحتوي البلح على معادن مثل المنجنيز والماغنسيوم والنحاس والفسفور مفيدة للجسم، وتناوله يوميًا يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية المناسبة ولا يؤثر عليه، ولكن يجب تناوله في إطار العدد الفردي، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة التي تتحكم في نسبة السكر في الدم، ودوره في إبطاء عملية الهضم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الدماغ».