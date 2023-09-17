خفض الكوليسترول دون أدوية: 3 مكملات فعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت ورقة بحثية جديدة عن إمكانية استغلال الفترة التي يمنحها الطبيب للمريض، أثناء تشخيص ارتفاع الكوليسترول لديه، لمحاولة خفضه بواسطة النظام الغذائي والمكملات، كعلاج تكميلي.

وركز البحث على 3 أنواع، هي: مكملات الألياف، والبروبيوتك، وأرز الخميرة الحمراء، وفقا لموقع "ذا كونفيرسيشن".

وأعدت الورقة البحثية لورا بول من جامعة كوينزلاند، وإيملي بورش، من جامعة ساوثرن كروس، ومن بين عدة أنواع من مكملات الألياف، أوضح التحليل أن السيلليوم هو المكمل الذي يتمتع بأقوى الأدلة لدعم استخدامه في تحسين مستويات الكوليسترول. وتمت دراسته في ما لا يقل عن 24 تجربة عشوائية عالية الجودة.

وأظهرت التجارب أن تناول حوالي 10 غرامات من السيلليوم يومياً (ملعقة كبيرة واحدة)، يمكن أن يخفض بشكل كبير مستويات الكوليسترول الإجمالية بنسبة 4% ومستويات الكوليسترول الضار بنسبة 7%.

البروبيوتيك

كما وجدت المراجعة البحثية لدراسة أجريت عام 2018، قام الباحثون فيها بتجميع نتائج 32 تجربة، أن الذين تناولوا البروبيوتيك انخفض لديهم مستوى الكوليسترول الإجمالي بنسبة 13%.

لكن أشارت الباحثتان إلى أن ذلك يعتمد على نوع سلسلة البكتريا الصديقة، التي يتضمنها مكمّل البروبيوتك.

وقالت النتائج: "في نهاية المطاف، البروبيوتيك قد يستحق المحاولة. ومع ذلك، من المحتمل أن تختلف التأثيرات".

الدهون الثلاثية

أما أرز الخميرة الحمراء، فهو من مكملات تستخدم في شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية. ويعتقد أنه يحاكي دور أدوية خفض الكوليسترول المعروفة باسم "ستاتين".

وقد تم تحليل البيانات من 15 تجربة عشوائية محكومة. ووجدت أن تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء، 200-4800 ملغ يومياً، كان أكثر فعالية في خفض الدهون الثلاثية، ولكنه أقل فعالية في خفض إجمالي الكوليسترول مقارنة بالدواء.

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