الامارات | فوائد القرنفل الصحية لا تعد.. ولكن بشرط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر خبراء في مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن القرنفل من المواد المهمة، التي تعزز الصحة بفضل احتوائه على العديد من المواد الفعالة مثل الأوجينول.

وأضافوا أن مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل لها تأثيرات مضادة للالتهاب، كما تعمل كمطهر ومسكن للألم بفضل التأثير المخدر بعض الشيء.

وبفضل هذا التأثير المخدر قليلاً يتم الاعتماد عليه في معالجة آلام الأسنان، كما أن دمجه مع زيت شجرة الشاي والريحان يساهم في التقليل من البكتريا الموجودة في الفم، والتي تسبب في تكون البلاك وتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ويساعد القرنفل على تقليل مستويات السكر في الدم، بفضل الأوجينول، كما يحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة بفضل مادة البوليفينول، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتظهر فائدة القرنفل أيضاً في خفض الحمى ويعد مضاداً للتخثر.

ومن التحذيرات التي أوضحها الخبراء الألمان عند استخدام القرنفل تناوله وفق جرعات محددة، حتى لا يضر بالكبد ولمنع تهيج المواضع التي يلامسها وكذلك الغشاء المخاطي