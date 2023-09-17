حكاية أمنية وحيدة لعبلة كامل قبل الشهرة.. تحقيقها كان طريقها إلى عالم الفن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ملامح جذابة وابتسامة ساحرة وطابع خا، تميزت به الفنانة عبلة كامل التي تحتفل بذكرى ميلادها اليوم، إذ كثر تهافت المخرجين والمنتجين عليها لإسناد الأدوار المختلفة إليها، واشتهرت بأدوارها الفنية التي شكلت ملامح جذابة للفن المصري لسنوات عديدة بأدائها، وهو ما كان متوازيًا مع حبها لعائلتها ومنزلها.

الفنانة عبلة كامل

تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم بميلادها الـ63، وهي كثيرًا تفضل الابتعاد عن الظهور الإعلامي عكس العديد من النجمات، واكتفت بعرض أعمالها الفنية على شاشات السينما والتليفزيون، وكان أول عمل لها شاركت به مسرحية «نوبة صحيان»، ولمعت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل الشهد والدموع وليالى الحلمية وانطلقت بشكل قوي مما جعلها تحتل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

أمنية عبلة كامل قبل شهرتها

وفي عام 1979، كشفت الفنانة عبلة كامل في أحد اللقاءات السابقة عن أمنيتها الوحيدة: «عندي رغبة في الزواج والهدوء والمنزل والجو الأسري، دي أول أمنية بسبب رفض أهلي اقتحام المجال الفني، بعد تخرجي في كلية الآداب، للتحرر من قيود الأسرة»، وأفصحت عنها بملامح يكسوها الخجل.

زواج الفنانة عبلة كامل

تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان المسرحي أحمد كمال، عقب تخرجها في معهد التمثيل، لتبدأ حياتهما الزوجية بإنجاب ابنتيهما التوأم، وبعد سنوات من العمل قررا الانفصال، ودخلت الفنانة عبلة كامل قفص الزوجية مرة أخرى بعد مسلسل حديث الصباح والمساء، الذي وطد علاقتها أكثر بالفنان الراحل محمود الجندي، ليقررا الزواج بعد عرض المسلسل بعامين وتحديدًا في 2003.

مراحل تطور شخصية عبلة كامل

وعن تطور شخصية الفنانة عبلة كامل، قالت الفنانة صفاء الطوخي، عنها: «فنانة استثنائية كانت لسة متخرجة وكانت صغيرة أوي، وكانت بتعمل مسرح في الجامعة، بتتخن مخصوص علشان الأدوار، ومش هتتكرر تاني أنا بحبها جدًا وبحب تمثيلها على مستوى الشغل وعلى المستوى الشخصي».