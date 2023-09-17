مقادير وطريقة إعداد بان كيك الخضار.. جددي في اللانش بوكس لطفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

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تسعى الأمهات لتقديم وصفات صحية لأطفالها في الإفطار أو حتى في «اللانش بوكس»، وفي الوقت ذاته تكون جديدة ومبتكرة، حتى لا يمل الطفل من الأصناف التقليدية، لذا يمكن إعداد بان كيك الخضار في المنزل، وهي فكرة مستوحاة من وصفة البان كيك الأمريكية، التي تقدم كنوع من التحلية مع العسل الأبيض أو المربى أو الكريمة المخفوقة.

مقادير بان كيك الخضار

أوضحت الشيف غادة جميل بقناة cbc sofra، مقادير وصفة البان كيك.

نصف كوب من الدقيق سواء كان متعدد الإستخدام أو الخاص بالمخبوزات.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد حبة واحدة من البيض.

ربع كوب من الحليب كامل الدسم أو خالي الدسم، أو استبداله بالمياه واللبن البودر.

كوب من الجزر المبشور ناعم.

كوب من الكوسة المبشورة ناعم.

2 عود من البصل الأخضر المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو الزيت العادي.

طريقة تحضير بان كيك الخضار

تبدأ الخطوة الأولى بخلط المقادير الجافة وهي عبارة عن الدقيق والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود في في طبق كبير.

أما الخطوة الثانية هي خلط البيضة والحليب مع الخضار، بإضافة البيضة والحليب والجزر والكوسة والبصل الأخضر والتقليب جيدًا.

الخطوة الثالثة هي إضافة خليط الدقيق على خليط البيض والخضار مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.

وضع كمية بسيطة من الزيت في طاسة أو مقلاة واسعة وتركها على حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

أما الخطوة الخامسة فهي إضافة جزء من الخليط بالملعقة في المقلاة على شكل دوائر وطهيه لمدة دقيقتين على الجهتين حتى يصبح لونه ذهبي، ويقدم ساخنًا.

أصناف يمكن تقديمها بجانب بان كيك الخضار

بان كيك الخضار مع الجبنة الكريمي والطماطم أو الخيار، أو يمكن إضافة خلطة الزعتر وزيت الزيتون.

بان كيك الخضار مع مقرمشات من الحبوب الشوفان مع حليب بالفواكه.

بان كيك الخضار مع زبدة الفول السوداني مع الموز والفراولة، بالإضافة إلى عصير من الفواكه والزبادي أو الحليب.