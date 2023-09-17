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«إسراء» دخلت «علوم» وطلعت خبيرة إكسسوارات.. صنعت حلي مستوحاة من النباتات

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إسراء حسين

داخل معامل كلية العلوم، استوحت «إسراء» فكرة مشروع صغير يجمع بين موهبتها ودراستها، ومع كل زهرة نبات تأتيها فكرة جديدة لعمل قطعة مميزة، فصنعت قطع إكسسوارات مستوحاة من دراستها لـ«النباتات»، وبدأت بوضع عباد الشمس الأصفر في إطار أزرق من الصلصال الحراري بحرفية شديدة جذبت إليها الأنظار.

استوحت أفكارها من الكلية

تخصصت إسراء حسين في عامها الرابع بالكلية بقسم النباتات، وقبله كانت تعد نفسها بأدوات تشريحية تناسب الدراسة، لتكتشفت أنها ليست بحاجة إليها لتبدأ رحلتها في تشكيل النباتات التي تحبها في صورة قلادات أو أقراط وأساور: «الإكسسوارات المستوحاة من النباتات كانت هدفي من حبي في النباتات والورد جداً.. بس بدأت أغيّر فيه عشان يناسب الأذواق كلها، وعندي هدف بشتغل عليه دلوقتى إني أدخّل إكسسوارات ريزن الجاليري تبقى معمولة بورد مجفف حقيقي لتخليد ذكرى مثلاً في صورة سلسلة».

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لم يسعفها الوقت لشراء قوالب تصنع فيها إكسسواراتها، وقررت باستخدام أدوات الكلية التي اشترتها والتصميم بيديها صناعة قطع من الصلصال الحراري، ثم أدخلت «اللؤلؤ» إلى أشكال النباتات لتضيف إليها شكلاً مميزاً: «كل الحاجات دي مشكّلاها بإيدي وأدوات التشريح اللي جبتها للكلية وماستخدمتهاش، لأني اتخصصت نبات، وعرفت استخدامها في فكرتي من فيديوهات أجنبية».

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دور الأم في دعم ابنتها

نجحت «إسراء»، بدعم الأم التى شجعتها بأول مبلغ صغير لتشتري به ما تحتاجه من أدوات: «في البداية ماما ادتنى 150 جنيها اشتريت بيها الماتريال بالألوان اللي محتاجاها، ومع الوقت الميزانية دي زادت بدعم القريبين مني وأصحابي اللي روّجوا للمنتجات اللي بعملها».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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