هرمونات التوتر تمنع نمو الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يرفع التوتر النفسي المستمر خطر تساقط الشعر، وذلك لأن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول تعيق إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، مما يحد من نمو الشعر، وفقا للجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفسجسدي وعلم الأعصاب.

وتعزز هرمونات التوتر أيضا من فرص حدوث عمليات التهابية في جذور الشعر، مما يعزز بدوره من فرص تساقط الشعر.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حالة تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة في اليوم، مشيرة إلى ضرورة استشارة طبيب نفسي بعد استبعاد الأسباب العضوية لتساقط الشعر والمتمثلة في نقص الحديد وسوء التغذية وضعف المناعة.