بثور الأذن.. ماذا تفعل إذا ظهرت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

عندما تنشأ البثور في الأذن تعد مزعجة للغاية؛ حيث إنها تسبب الشعور بألم ضاغط في الأذن.

وبحسب الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة فإن نشوء بثور داخل الأذن يرجع إلى شمع الأذن، الذي يتسبب في انسداد المسام.

وعن كيفية التعامل مع بثور الأذن، حذرت الرابطة من فقع البثور، وذلك للحيلولة دون وصول السائل القيحي إلى القناة السمعية. وبدلا من ذلك، ينبغي التحلي بالصبر وعدم المساس بالبثور ومنحها وقتا كافيا كي تختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يستغرق ذلك من يومين إلى ثلاثة أيام.

وخلال تلك الفترة يمكن تخفيف الألم من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة مثل وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي المضاد للالتهابات على عود قطني ومسح موضع البثور برفق وحذر. وللمساعدة في القضاء على القيح، يمكن وضع كمية قليلة من مرهم الزنك على موضع البثور بواسطة عود قطني.

وينبغي استشارة الطبيب في حالة عدم اختفاء البثور أو في حالة الشعور بوجود التهاب كبير داخل الأذن.

اقرأ أيضا:

حلاوة المولد.. 8 أضرار تحدث لجسمك إذا تناولتها قبل النوم

تضر بخصوبة الرجال.. احذر تناول هذا النوع من البذور

طبق مكرونة ينهي حياة شاب لهذا السبب.. "أهله بيصحوه لقوه مات"

ما سر تشغيل وضع الطيران في الهواتف أثناء الرحلات الجوية؟

بعد فترة من المشاكل والتعب.. 4 أبراج الحظ هيجري وراهم