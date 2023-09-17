"تظهر في قدميك".. علامات تحذيرية تنذر بـ "قاتلين صامتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القتلة الصامتون هو مصطلح يُطلق على الحالات الطبية التي لا تظهر عليها أعراض واضحة، والتي يمكن أن تتطور إلى مرحلة متقدمة قبل أن يتم اكتشافها.

وينتمي كل من أمراض القلب والسكري إلى مجموعة هذه المشاكل الصحية.

لا يسبب مرض السكري في كثير من الأحيان علامات واضحة، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسرطان، وفق ما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

يمكن أن تمر أمراض القلب دون أن يلاحظها أحد حتى يؤدي الانسداد الكامل للشريان إلى حالة طبية طارئة.

لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية التي يصدرها الجسم.

قال نويل ويكس، الصيدلي البريطاني والرئيس التنفيذي لصيدلية رايت ميديسين: "من الضروري مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك الأظافر، لأنها تؤثر في صحتنا العامة وتكون علامة على مشاكل صحية خطيرة".

- أمراض القلب:

تتكون كل قدم من 26 عظمة و30 مفصلاً وأكثر من 100 عضلة، ولكنها أيضًا موطن للعديد من الأوعية الدموية.

الأوعية الدموية التي تصل إلى أصابع القدم صغيرة جدًا، لذلك لا تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تعمل الدهون على انسدادها، وهي علامة على الإصابة بأمراض القلب.

وتؤدي هذه العملية إلى الشعور بالبرد أو الخدر أو الألم أو التورم في القدمين.

وأضاف ويكس: "أن سماكة وهشاشة أظافر القدم تحدث أيضًا مع أمراض القلب".

- مرض السكري

علامات مرض السكري في القدمين يمكن أن تكون غامضة، يُصعب ملاحظتها بسهولة.

وهناك بعض العلامات التحذيرية التالية التي تظهر في قدميك:

وخز أو حرقان أو ألم.

فقدان حاسة اللمس.

الجلد المتشقق والجاف والبثور والقروح التي لا تشفى.

الالتهابات الفطرية (بما في ذلك الأظافر السميكة الصفراء).

قدم الرياضي.

وأضاف : "يجب توخي الحذر بالنسبة لأولئك الذين يعانون مرض السكري من النوع 2، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات أظافر القدم، يجب علاج هذه الحالات الفطرية فورا".

ومع ذلك، فإن أمراض القلب والسكري ليست المشكلات الصحية الوحيدة المرتبطة بالتغيرات في قدميك.

لذلك، أوصى ويكس بالذهاب للطبيب المختص فورا، إذا كنت:

غير قادر على المشي على قدميك.

تعاني ألم أو تورم في قدميك لا يتحسن.

الشعور بالخدر، أو الوخز، أو القروح.

تغيرات موضعية في شكل قدميك.

فقدان الشعر على أصابع قدميك.

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