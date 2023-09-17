عامل توصيل يبصق على الطعام أمام منزل العميل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عامل ديلفري بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يبصق على الطعام خارج منزل أحد العملاء غضبا بسبب البقشيش المنخفض.

وشوهد في الفيديو الرجل وهو يقف أمام منزل العميل في انتظار بقشيش إضافي وبعد مرور بعض الوقت بصق الرجل على الوجبة 3 مرات وبعد ذلك ابتعد عن المنزل.

ولسوء الحظ لاحظ إلياس كريسانتو ووالدته صاحبة المنزل تصرف الرجل في الكاميرا، وفق ما أورد في موقع "تايمز ناو نيوز".

وقال البالغ من العمر 13 عاما أنه عندما رأى هذا التصرف شعر بالرغبة في التقيؤ.

وأوضح أنه أعطى لعامل الديلفري حوالي 3 دولارات ولكنه لم يكن سعيدا بهذا المبلغ ما دفعه للتصرف بهذا الشكل المثير للاشمئزاز.

وبعد أن شاهد إلياس الحادث في الكاميرا اتصل بشركة التوصيل وطلب استرداد الأموال وهو ما تم رفضه في البداية، ولكن تم حل الأمر في النهاية.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها: "سوف نتخذ الإجراءات اللازمة ضد سائق التوصيل وبالفعل قررنا إزالته من منصبه".

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