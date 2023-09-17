علامات تحذيرية تظهر على الوجه تكشف وجود مشكلة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا تظهر أمراض الكبد دائمًا في المراحل المبكرة، ما يترك العديد من المرضى غير مدركين للإصابة بها.

وما يثير القلق أن البحث الذي تم تقديمه في اجتماع جمعية الغدد الصماء الأمريكية في شيكاغو هذا العام، حذر من أن أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين يعيشون مع اضطراب في الكبد هذا يزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو مرض السكري من النوع الثاني .

ويُعرف هذا المرض بإسم "مرض الكبد الدهني أو NAFLD" وقد ينجم عن السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون في الدم، والتي غالبًا ما تحدث نتيجة خيارات نمط الحياة السيئة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولحسن الحظ، شارك الدكتور روميش أنغوناويلا أخصائي جراحة العيون في دبي 5 علامات تحذيرية لمرض الكبد الدهني يمكن رؤيتها على وجهك.

وعلى الرغم من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) لا يسبب عادةً مشاكل ملحوظة في المراحل المبكرة، إلا أن الأعراض تظهر بمجرد أن يبدأ الكبد في الفشل.

وأوصى الطبيب بالبحث عن العلامات التحذيرية التالية:

اصفرار الجلد والعينين الصفراء ( اليرقان )

الجلد الأحمر

عروق خيطية صغيرة

العُدّ الوردي

مظهر شمعي.

وتظهر هذه الأعراض بمجرد أن يبدأ الكبد بالفشل وتشير إلى أن جسمك يحاول التخلص من أنواع مختلفة من النفايات.

وقال الطبيب: "إن اليرقان الذي يتسبب في ظهور الجلد والعينين باللون الأصفر يحدث بسبب زيادة مستويات البيليروبين في الجسم".

وبمجرد أن لا يعمل الكبد بشكل صحيح، لن يتم إطلاق البيليروبين بشكل صحيح.

وإذا كانت صبغة الصفراء البنية ذات اللون الأصفر أعلى من المتوقع، فقد يتغير لون بشرتك وبياض عينيك، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

وتظهر الأعراض في العين في المراحل المتقدمة من مرض الكبد، لذا يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا بدأت في ملاحظتها”.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي والحد من تناول الكحول هي خطوات مهمة نحو الحفاظ على صحة الكبد وعمله كما ينبغي.

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