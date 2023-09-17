حادث غريب.. راكب يضرب مضيفة ويحاول فتح باب الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شوهد راكب من الدرجة الأولى على متن رحلة لشركة دلتا إيرلاينز المتجهة إلى سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وهو يتصرف بشكل غريب ويهاجم سلة الوجبات الخفيفة.

وقال راكب كان على متن رحلة دلتا DL316 المتجهة من أتلانتا إلى سياتل: "أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة"، وفقا لموقع "independent".

أضاف: " وأيضا هاجم مضيفة طيران وسلة وجبات خفيفة قبل أن يتم الإمساك به وتقييده".

تابع: "علاوة على ذلك لم يتم تحويل مسار الطائرة".

وقال راكب آخر في منشور على موقع Reddit: "لقد حدث ذلك على متن رحلتي، ولكن الجميع في الدرجة الأولى حاولوا المساعدة وإيقاف هذا الرجل".

استكمل: "لقد ضرب مضيفة طيران لذا تم تقييده، ولكن لم أتمكن من معرفة ما إذا كان في حالة سكر أم أنها مشكلة عقلية".

ونشر رجل يدعى "مات جيمس" مقطع فيديو للرجل على إنستجرام، وعلق قائلا: "كان يحاول محاربة الجميع، لذا كان لا بد من تقييده".

وبحسب ما ورد تم القبض على الرجل في سياتل، وأكدت شركة دلتا إيرلاينز الحادث.

وقالت متحدث بإسم الشركة: "أستطيع أن أؤكد أنه كان هناك حادث يتعلق بعميل جامح على (DL316)".

وأوضح: "لكننا لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك غير منضبط على متن طائراتنا، خاصة تجاه موظفينا وعملائنا".

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