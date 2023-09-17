أكثر من مجرد لعبة.. «فيفا» يوثق كفاح الكرة النسائية السعودية نحو العالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«القصة المُلهمة لكرة قدم السيدات في السعودية»، بهذا العنوان، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن تدشين فيلم وثائقي، عن رحلة كفاح لاعبات كرة القدم النسائية في السعودية، من أجل تحقيق أحلامهن في ممارسة رياضتهن المفضلة.

«فيفا» يطلق فيلما وثائقيا عن كرة القدم النسائية السعودية تحت عنوان «قدرك اللعب»

«قدرك اللعب» عنوان اختاره الاتحاد الدولي لإطلاقه على الفيلم الوثائقي، والذي احتوى على قصص وروايات مؤثرة، على لسان لاعبات وصانعات الحدث في السعودية على مدار السنوات القليلة الماضية، في فيلم مدته 45 دقيقة، مليئة بالمشاعر الوطنية الفياضة.

حلم كأس العالم يراود كرة القدم النسائية السعودية

صعود مذهل شهدته كرة القدم النسائية السعودية، ورحلة شاقة طويلة خلف الكواليس كشف عنها الفيلم الوثائقي، منذ فتح باب احتراف اللعبة من جانب الاتحاد السعودي عام 2019.

تحت اسم «دوري كرة القدم النسائي المجتمعي»، أطلق إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي، أول دوري احترافي للسيدات، والذي سرعان ما جذب العديد من اللاعبات حول العالم، للدفاع عن ألوان الأندية السعودية في حدث استثنائي.

عامان فقط كانا كافيين لتكوين أول منتخب كرة قدم نسائي سعودي في التاريخ، والذي سجلت خلال اللاعبة السعودية البندري مبارك اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، بتسجيل أول أهداف منتخب بلادها الدولية، في المباراة التي فاز خلالها «الأخضر» على سيشيل بهدفين نظيفين في فبراير من عام 2022.

أقل من شهر يفصل الدوري السعودي النسائي لكرة القدم في نسخته الثانية عن الإنطلاق، بعدما تحدد له يوم 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 فرق هي النصر والشباب والهلال واتحاد جدة وأهلي جدة والرياض والقادسية وشعلة الشرقية.

«كأس العالم» يبقى هو الحلم الأكبر للاعبات المنتخب السعودي، في رحلة تبحثن خلالها عن رفع علم المملكة في أكبر المحافل الدولية لكرة القدم النسائية حول العالم.