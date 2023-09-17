4 فئات ممنوعين من تناول اللب السوري.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللب السوري من المسليات المفضلة والمحببة لدى كثير من الأشخاص، لكن هل تعلم أن هناك فئات ممنوعة من تناوله، لأنه يضر بصحتهم.

في هذا التقرير، نذكر لكم أبرز 5 فئات ممنوعة من تناوله، وفقًا لما جاء في موقعي "Live strong"، و"Timesofindia".

- الفوائد:

1.يساعد تناوله في تقليل الالتهاب، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من فيتامين E.

2. يحتوي أيضًا على مركب يمنع الإنزيم الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

3. غني بكمية وفيرة من الزنك الذي يساعد على تنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم، كما يحتوي على السيلينيوم والفيتامينات الأخرى التي يمكنها مكافحة العدوى وتعزيز المناعة.

4. الألياف الموجودة به تؤدي دورًا رئيسيًا في تقليل مستوى الكولسترول الضار بالدم.

5. يساعد احتوائه على فيتامين بـ 6 في تحسين الحالة المزاجية، والتركيز وتعزيز الذاكرة.

6. كما يساهم في تحسين الهضم، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من الألياف.

الفئات الممنوعة من تناوله:

1. الأشخاص الذين يعانون السمنة أو زيادة الوزن

لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والسعرات الحرارية.

2. المصابون بمشكلات في الجهاز الهضمي:

يؤدي الإفراط في تناول اللب السوري إلى تفاقم مشكلات الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة، والقيء.

3. مرضى الضغط المرتفع:

يُزيد استهلاك اللب السوري من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نظرًا لأنه غني بكمية عالية من الصوديوم.

4. مرضى الكوليسترول الضار:

يوصى مرضى الكوليسترول المرتفع بالحد من استهلاكه، لأنه مصدراً غنياً للأحماض الدهنية المشبعة، والتي تسبب زيادة مستوياته.

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