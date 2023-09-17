بعد غادة عبدالرازق في "حدث بالفعل".. ما التفسير النفسي لدور الحمى المتسلطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عبدالرازق حول دورها بمسلسل "حدث بالفعل" منذ بدء عرضه عبر منصة "شاهد".

وظهرت غادة عبدالرازق في المسلسل بدور "عاليا" الطبية النفسية، ولديها ابن وحيد ويدعى "أحمد"، ويقوم بدوره خالد أنور، ويقع الابن في حب إحدى المريضات التي تخضع للعلاج مع والدته وهي "أميرة"، وتجسد شخصيتها سلمى أبو ضيف، وفي يوم زفافهما تخطط عاليا لخطف خطيبة ابنها، وتحبسها لتفسد زواجها من ابنها، وتبدأ أحداث المسلسل.

وقال الدكتور جمال فرويزة، استشاري الطب النفسي، أن التحليل النفسي للدور التي تلعبه الفنانة غادة عبدالرازق، هو إصابتها باضطراب شديد في الشخصية، فهي لديها حب تملك وليس حب طبيعي تجاه ابنها.

وتابع استشاري الطب النفسي: "هي بتعطي لنفسها مبررات دايما في تصرفاتها تجاه ابنها، زي إن ده كل حياتي وأنا أبوه وأمه، وأنا حميته من غدر الزمان، أنا اللي هحبه واخاف عليه أكتر من أي حد".

وأوضح، أن كل هذه ما هي إلا مبررات واهية من شخصية لديها حرمان عاطفي، فتعوضه بتملكها لمشاعر الآخرين حتى وإن كان ابنها.

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