غادة عبد الرازق تتصدر "التريند" بشخصية "عالية".. والأبراج تتوقع حظوظها الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

بمجرد أن أُذيعت الحلقات الأولى من مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام"، تصدر اسم الفنانة غادة عبدالرازق "التريند" ومحركات البحث "جوجل".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "عالية"، وهي الأم المُصابة بمرض نفسي، ومتسلطة على ابنها الذي يجسد دوره الفنان خالد أنور، فعندما تشعر بأن ابنها بدأ يحب زوجته قامت بخطف عروسه قبل الفرح بأيام.

وفي هذا الصدد، نقدم لكم توقعات الأبراج للفنانة غادة عبد الرازق حول القادم في حياتها الفترة القادمة، وفقًا لما أوضحه خبير الأبراج محمد صبحي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

قال خبير الأبراج: "غادة عبدالرازق من مواليد 6 يوليو 1965، برج السرطان، لذا فهي تتميز بأنها شخصية حساسة تتأثر بالمشاعر بشكل عميق".

وتابع: "وتتمتع بقدرة فريدة على فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم، فضلا عن أنها حنونة وتهتم براحة وسعادة من حولها".

وأضاف: "لديها قدرة على تقديم الدعم والرعاية للأشخاص المحيطين بها".

واستكمل: "كما تتميز بخيال وإبداع، لذا لديها قدرة فنية مميزة في مجال عملها كفنانة".

وتابع: "تمتلك أيضًا قدرة على استشعار المشاعر المحيطة بها على نحو دقيق".

واستكمل: "كما أنها مرتبطة بشكل قوي بالأسرة، وتعتبر المنزل مكانًا مهمًا بالنسبة لها، فهي تلتزم دائمًا برعاية وحماية أفراد عائلتها".

وحول القادم في حياة الفنانة غادة، خبير الأبراج يتوقع حدوث نجاحات متتالية مهنيًا، حيث يستمر نشاطها المهني حتى موسم رمضان القادم.

أما على الصعيد الشخصي فتحاول جاهدًا إعادة ترتيب حياتها، لتحقيق نجاحات بحياتها الخاصة تعوض الفترة الصعبة التي مرت بها".

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