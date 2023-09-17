الامارات | طفل يُكتب له عمر جديد.. يبتلع 8 إبر طبية وينجو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ الأطباء طفلاً يبلغ من العمر عامين بعد أن ابتلع ثماني إبر في مزرعة عائلية. وكان الطفل، الذي لم يذكر اسمه، يلعب في المزرعة حيث تعمل والدته بالقرب من تارابوتو في بيرو، عندما ابتلع الإبر المخصصة لحقن الأبقار.

وكشفت الأشعة السينية عن الأبر الثمانية الموجودة داخل جهازه الهضمي، مع وجود اثنتين قريبتين بشكل خطير من المستقيم والمثانة، وتسبب واحدة على الأقل في تلف الأمعاء الدقيقة.

ويعد ابتلاع الأشياء الحادة أمراً خطيراً لأنها يمكن أن تثقب الأعضاء الداخلية ما يسبب نزيفاً شديداً وتسريباً للعصارات الهضمية.

وقال الأطباء إن الصبي كان محظوظاً ولم يتعرض لإصابات خطيرة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن الحكومة الإقليمية في بيان: «فيما يتعلق بالإبر التي ابتلعها الابن، أشارت الأم إلى أن ذلك كان خطأ من قبل صاحب المزرعة التي تعمل فيها، حيث توجد ماشية هناك يعتني بها طبيب بيطري باستمرار».

وبعد أن أدركت الأم أن طفلها قد ابتلع الإبر، نقل إلى المستشفى في التاسع من سبتمبر الجاري لتلقي العلاج. وكشفت عمليات المسح عن الإبر الثمانية الموجودة داخل جسم الصبي، مع اثنتين على الجانب الأيسر من الصفاق الذي يبطن الجدار الداخلي من البطن. وكانت ثلاث أخرى على الجانب الأيمن من الصفاق، بينما واحدة في جدار البطن، خلف الصفاق مباشرة، واثنتان قريبتان بشكل خطير من المستقيم والمثانة.

وأزيلت الإبر الثمانية في عملية استغرقت ساعتين تقريباً. وقال الأطباء إن الصبي تلقى بعد ذلك العلاج من آفة صغيرة في أمعائه الدقيقة. ولم يكشفوا عن أعراض الصبي، ولكن في حالة سابقة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 54 عاماً ابتلعت إبرة خياطة، وُصفت المريضة بأنها تشعر بعدم الراحة في أسفل بطنها. ولم يكن لديها أي أعراض أخرى. وتشمل الأعراض الأخرى التي قد يعاني منها المرضى الألم وصعوبة البلع والتقيؤ أو الاختناق إذا علقت الإبرة في الحلق.