تعرف على ابنتي عبلة كامل.. «بعدوا عن الفن واتجوزوا أجانب» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح طبيعية أقرب إلى لملامح أمهات المصريين، وحضور هادئ، وابتسامة ميزتها عن غيرها، وأدوار اختلفت بها عن فنانات جيلها، تربعت الفنانة عبلة كامل في قلوب الجماهير والوسط الفني بأدوار لم ينسها التاريخ الفني، فمن شر «ريا» لـ اجتهاد «بلطية العايمة»، وبراعة «فاطمة كشري»، وروحانيات «جليلة» ظلت أدوار عبلة كامل عالقة في الأذهان، لا ينساها الجمهور أو المتابعون.

أدوار كثيرة، وشخصيات تلونت بها الفنانة عبلة كامل التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، وتألقت بها مرارًا وتكرارًا، حتى حفظت مكانًا في قلوب المتابعين والجمهور على الرغم من ابتعادها عن الساحة الفنية.

وعلى الرغم من دخول عبلة كامل لقلوب المتابعين بسبب أدوارها الفنية، إلا أن ظلت حياتها الخاصة والشخصية خاصة المتعلقة بالزواج والإنجاب والأمومة بعيدة عن الإعلام، لا تحاول الحديث عنها قبل أن يخرج الفنان أحمد كامل، زوجها السابق ووالد ابنتيها لكشف ملامح عنهما في حوار تليفزيوني سابق.

زينب وفاطمة.. ابنتا عبلة كامل

«زينب وفاطمة» ابنتا من زوجها السابق، الفنان أحمد كامل، الذي كشف عن بعض ملامحهما في آخر حوار إعلامي منه، إذ اختارا الثنائي الابتعاد عن الفن، مؤكدًا أن «فاطمة»، تخصصت في التغذية ومتهمة بالفن، بينما «زينب» تعمل بالرسم، قائلًا: «عمرهم ما بيقولوا هما ولاد مين، بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة».

وأوضح الفنان أحمد كامل، أن ابنتيه قررتا الزواج من أجانب، فتزوجت فاطمة من شخص بولندي، بعدما تعرفا على بعضهم في مصر، بينما تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بعدما اعتنقا الإسلام، إذ تمت الطقوس بشكل بسيط: «الفرح كان مجرد قعدة عائلية، تناولنا سمك ورز، هما اللي اختاروا، ومن غير لا شبكة ولا مهر ولا قايمة وعبلة هي اللي أشرفت على الأكل».

وعن أزواج ابنتيه، رد قائلا: «أذكياء ودماغهم كويسة وفاهمين وحياتهم بسيطة، وعندي أحفاد زهرة 9 سنين، وخضر سنة».

تعرف على بنات عبلة كامل.. ملامح سريعة من حياتهم

ويرصد «هُن» معلومات عن زينب، ابنة الفنانة عبلة كامل، بحسب حسابها الرسمي على «إنستجرام»

تزوجت زينب من رجل إنجليزي.

لديها بنت وولد.

تعمل زينب بفن الرسم على أوراق التاروت، إذ اختارت التاروت المصري بطابع شعبي مرسوم بخط اليد

تدرس زينب علم النفس.

ملامح من حياة ابنة عبلة كامل «فاطمة»

تهتم فاطمة بالفن كهواية، فلها بعض الأفلام القصيرة والمسرحيات.

تعمل فاطمة أخصائية تغذية تكميلية.

مدربة تغذية صحية في أحد المراكز الكبرى.

درست فاطمة ابنة عبلة كامل في معهد التغذية.

درست في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تزوجت من رجل بولندي، يدعي «جاوليشيك باول».