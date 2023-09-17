أشهر «إيفيهات» عبلة كامل على السوشيال ميديا في عيد ميلادها.. «ملكة الكوميكس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت أن تخطف قلوب الجماهير بموهبتها الكبيرة، إذ اشتهرت بأدوارها الفنية التي شكَّلت ملامح جذابة للفن المصري لسنوات عديدة بأدائها، إنها الفنانة عبلة كامل، التي تحتفل اليوم بميلادها الـ63، وهي كثيرًا ما تفضل الابتعاد عن الظهور الإعلامي عكس العديد من النجمات.

أشهر «إيفيهات» للفنانة عبلة كامل

تميزت الفنانة عبلة كامل بأدائها التلقائي، في أدوارها المختلفة وأنها صادقة وبسيطة ودخلت قلوب جميع محبيها منذ بدايتها ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ نحو 5 سنوات، إلا أن أشهر الإفيهات الخاصة بها ما زالت يتم تداولها بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تعبيرات وجهها المختلفة جعلتها بطلة «الكوميكس» الأشهر.

من ضمن «الإيفيهات» التي اشتهرت بها الفنانة عبلة كامل هي جملة «خدوا 6 رايح خدوا 4 جاي» التي قالتها الفنانة عبلة كامل في فيلم سيد العاطفي، ويتم استخدامها كوميكس بعد المباريات دائما.

كما أن من ضمن الإيفيهات التي اشتهرت بها الفنانة عبلة كامل هي صورة حديثها مع بناتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» والتي كانت عن تنظيف الشقة وهما يخططان للخروج، إذ تم استخدامه بكثره في الكوميكس حديث قصير حزين بين الأم وابنتها أيام التنظيف.

و يتم استخدام دور خالتي فرنسا التي لعبته عبلة كامل أيضا في فيلمي «خالتي فرنسا» و«اللمبي وكلمتها كان على عينى يا لمبي» كنوع من الكوميكس عندما يطلب الابن من والدته بعض المساعدات مثل المال.

المسيرة الفنية لعبلة كامل

مسيرة طويلة خاضتها الفنانة عبلة كامل في حياتها الفنية، إذ قدمت العديد من الأفلام السنيمائية التي نجحت في إثبات وجودها على الساحة بموهبة وتلقائية لا ينافسها فيها أحد، وكان من بينهم «قشر البندق» و«يوم مر يوم حلو» للمخرج خيري بشارة أمام النجمة فاتن حمامة، «سرقات صيفية» و«مرسيدس» و«المدينة» للمخرج يسري نصرالله، «سارق الفرح» لـ داود عبدالسيد، «عرق البلح» لـ رضوان الكاشف، «سيداتي آنساتي» للمخرج رأفت الميهي، وغيرها من العلامات الهامة «الحب في التلاجة» و فيلم «اللمبي» وأيضا بلطية العايمة».

كما أبدعت الفنانة عبلة كامل في الأعمال الدرامية مثل مسلسل ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، ومسلسل ريا وسكينة للكاتب صلاح عيسى، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج جمال عبدالحميد، بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سامي العدل، أحمد ماهر، صلاح عبدالله.

آخر ظهور للفنانة عبلة كامل

كان آخر ظهور للفنانة عبلة كامل في عام 2018، من خلال الموسم الخامس من مسلسل سلسال الدم، والتي جسّدت من خلاله شخصية نصرة، لتختفي بعدها تمامًا الأمر الذي يفتح بابًا للشائعات عن سبب غيابها.