الإكسسوارات البلاستيكية الملونة تُسجل عودة قوية في ربيع 2024

أولت دور الأزياء العالمية إهتمامًا بالغًا لمكملات الأناقة من مجوهرات وحقائب وأحذية وغيرها من الأكسسوارات، واكتظت منصات عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة بعشرات الموديلات الفاخرة والفريدة، شاهدي مختاراتنا لتكتشفي من خلالها أبرز الصيحات التي سترافقنا في صيف و ربيع 2024.

1- الأكسسوارات البلاستيكية تعود في 2024

قد لا تعجب الكثير من النساء، ولكن الإكسسوارات البلاستيكية الملونة ستسجل عودة قوية في ربيع 2024، الصيحة المناسبة لإطلالات الشابات قدمتها ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بموديلات منوعة، من جهتنا أحببنا القلادات القصيرة والأقراط الـ Studs المصممة على شكل الورود الصغيرة، قطع صيفية بإمتياز تناسب أجواء العطلات والرحلات الشاطئية، وتبرز جمال البشرة السمراء، لا تترددي في تنسيقها مع الفساتين الميدي والقمصان البيضاء والشورتات المصممة من نفس لونها.

كيف برع المصممون باستخدام الأزياء المطبعة في أسبوع نيويورك للموضة؟

2- قبعات Cowboy الأبرز في ربيع 2024

أعادت بعض الماركات موضة قبعات رعاة البقر Cowboy Hats إلى ساحة الموضة، من جهتنا أعجبتنا القبعات السوداء السادة التي ظهرت بها عارضات ماركة رالف لورين Ralph Lauren، والتي نسقت مع قمصان من نفس لونها وتوب وتنورة باللون الذهبي الرائج، الميزة الأساسية في هذه القبعة لونها المحايد الذي يسهل تنسيقه مع كافة اللوكات النهارية.

3- الأقراط الضخمة في أذن واحدة آخر موضة

برزت موضة الأقراط الضخمة المصممة بقطعة واحدة على مدرجات عروض أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة، وقدمت ماركة برابال غورونغ Prabal Gurung قرط ذهبي كبير مكون من ثلاث طبقات بأحجام مختلفة، قطعة Statement فاخرة ستنقل إطلالتك المسائية البسيطة إلى مستوى آخر من الفخامة، ننصحك بتنسيقها مع جمبسوت أسود سادة، واكملي الطلة بحذاء مدبب أسود وكلاتش أسود مصمم بقفل ذهبي.

4- حقائب الدلو لا تزال حاضرة على المنصات

تثبت حقائب الدلو وجودها على منصات العروض موسم تلو الآخر مما يعكس الطلب الكبير عليها من جهة النساء ومتابعات الموضة المخلصات، فهى من القطع العصرية والعملية في نفس الوقت، وقدمتها ماركة ألتوزارا Altuzarra بتصميم محبوك وحجم كبير يتسع لجميع أغراضك، وزودت بيد قصيرة وسميكة من الجلد تسمح لكِ بحملها بكف اليد.

5- أقراط الدمعة تتزين باللؤلؤ في 2024

بزغ نجم الأقراط المتدلية على مدرجات عروض أسبوع نيويورك، والقاسم المشترك بينها الحجم المتوسط الذي يناسب أغلب أشكال الوجوه، قدمت ماركة أليس + أوليفيا Alice + Olivia قرط مصمم على شكل الدمعة ومرصع بحبات اللؤلؤ والكريستالات المرصوفة حول الإطار، قطعة مميزة استعيني بها خلال مناسبات المساء لتزيين إطلالتك بالبدلات البيضاء أو نسقيها مع الفساتين الزرقاء الرويال.

6- الكعوب الضخمة تهيمن على أسبوع نيويورك

بخلاف الحضور الطاغي للأحذية المسطحة Flat Shoes، حضرت الصنادل المصممة بكعوب ضخمة طويلة وعريضة Chunky Heels على منصات عروض أسبوع نيويورك للموضة، لفتنا الصندال الأبيض المصمم بكعب ونعل عريضين الذي أطلت به عارضة ماركة Son Jung Wan، ويمكنك التأنق به على مدار اليوم.

7- تيجان من الورود على رؤوس العارضات

احتلت اكسسوارات الشعر مكانًا بارزًا على منصات عروض الأزياء الجاهزة، وتنوعت بين التيجان والشرائط الملونة، رصدنا لدى ماركة يولا جونسون Ulla Johnson تيجان مزدانة بأشكال الورود الذهبية والبيضاء، ونرشحها لكل عروس تبحث عن اكسسوار تستعيض به عن الطرحة التقليدية في يوم زفافها.

8- طبعة جلد التمساح تزين حقائب 2024

لم تغب طبعة جلد التمساح التي تعكس كل مرادفات الفخامة عن عروض الأزياء الجاهزة هذا العام، أعجبتنا الحقيبة السوداء متوسطة الحجم والمزينة بقفل ذهبي من الأمام التي حملتها إحدى عارضات ماركة جاسون وو Jason Wu، لا تترددي في ضم هذه القطعة إلى قسم الأساسيات في خزانتك فهى مناسبة لمختلف الأوقات والمناسبات.

9- القلادات الذهبية القصيرة نجمة 2024

يبدو أن القلادات الذهبية ستكون نجمة العام القادم، بعدما اجتاحت خشبات عروض أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024، تألقت عارضة ماركة Cucculelli Shaheen بقلادة قصيرة مفتوحة على الجانب ومزدانة بأشكال أوراق الشجر والورود الصغيرة، قطعة مثالية لإطلالات المساء وننصحك بتنسيقها مع الفساتين الديكولتيه أو المصممة بقبة V Neck لتبرزي تفاصيلها المميزة.

10- الأساور العريضة لا منافس لها

بمتابعة عروض نيويورك لاحظنا الحضور اللافت للأساور العريضة والتي تميز أغلبها بألوانها المعدنية، لفتنا السوار الذهبي الذي ظهرت به عارضة ماركة توري بورش Tory Burch، قطعة تناسب إطلالتك النهارية والمسائية، جربي تنسيقها مع القميص الأبيض والجينز خلال النهار لتزيدي من فخامة لوكاتك.

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