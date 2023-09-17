طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية.. «مش هتكلفك كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب العودة إلى المدرس، تحرص ربات البيوت على إعداد الوصفات في المنزل، حتى تكون مغذية وصحية أكثر، ومنها الخبز الفينو، الذي يُعد أساسيًا في وجبة الإفطار، أو في «اللانش بوكس» لإعداد الساندوتشات، وتبحث ربات البيوت عن طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية.

أوضح الشيف حسن طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية

وتأتي أول خطوة بتحضير المقادير، للبدء في طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية:

500 جرام أو نصف كيلو دقيق بما يعادل 2 كوب ونصف الكوب.

10 جرامات من الخميرة فورية.

2 جرام من محسن الخبز.

10 جرامات من السكر.

10 جرامات من اللبن البودر.

10 جرامات من الزبدة.

275 مليلتر من الماء.

5 جرامات من الملح.

صفار بيضة.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من القهوة المذابة في مياه أو لبن.

كمية قليلة من اللبن.

طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية

تأتي الخطوة الأولى من طريقة عمل العيش الفينو بطريقة اقتصادية، بخلط المواد الجافة، ألا وهي في الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر والملح واللبن البودر.

بعد خلط المواد الجافة يتم إضافة مقدار الزبدة والبدء في الخط جيدًا، حتى تتوزع في كل ذرات الدقيق.

طريقة عجن العيش الفينو

يتم إضافة المياه بشكل تدريجي مع الخلط، حتى تتكون عجينة، ويمكن في هذه الخطوة، استخدام العجان لسهولة العجن، وتقصير مدة العجن، إذ يجب ألا تقل مدة الخلط عن 5 دقائق، ويفضل أن تكون المياه دافئة، ويمكن استبدال المياه باللبن، وذلك للحصول على قيمة غذائية أعلى للأطفال، ويمكن تقسيم المقدار بين اللبن والمياه، أي استخدام نصف المقدار من اللبن، والنصف الثاني من المياه، حتى يكون اقتصاديا وفي الوقت ذاته مغذٍ، يحمل كل العناصر الغذائية للأطفال، خاصة الكالسيوم المهمة في هذه الفترة.

تخمير عجينة العيش الفينو

تغطي العجينة جيدًا، وتترك في مكان دافئ حتى تختمر بشكل كافٍ، ويمكن معرفة إذا كانت العجينة حصلت على وقت كافٍ للتخمير أم لا، من خلال حجمها، فإذا تضاعفت في الحجم يعني أنها اختمرت، أما إذا كان حجمها صغيرا فهي بحاجة لوقت أطول للتخمير.

تُقطع العجينة إلى كرات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، على حسب حجم الخبز الذي تريده ربة المنزل، تغطى كرات العجين وتترك لتختمر مرة أخرى، لمدة لا تزيد عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، حتى تنتفخ مرة أخرى ويسهل فردها، سواء باليد أو باستخدام النشابة المخصصة في الفرد.

يتم وضع الكرات المختمرة صاج، به القليل من بالدقيق، أو مدهون بأي مادة دهنية سواء الزيت أو السمن أو الزبدة، حتى لا تلتصق العجينة في الصاج، ولسهولة إزالتها بعد السوى.

وتاتي خطوة تشكيل الكرات إلى أصابع، حتى تأخذ شكل الفينو، من خلال فردها ثم نقوم بلفها على شكل «رول».

غلفي أصابع الفينو بكيس بلاسيتك واتركيه حتى يختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

يتم تحضير خليط من الدهن، عبارة عن صفار البيض، مع السكر والفانيليا والقهوة والملح والحليب جيدًا.

تسوية عجينة العيش الفينو

يمكن توزيع خليط الدهن على الفينو بعدة طرق، سواء من خلال استخدام بخاخ ماء يرش وجه الفينو بالخليط السابق، أو يمكن استخدام فرشاة ووضعها في الخليط، ثم توزيعه على الخبز.

تأتي الخطوة الأخيرة وهي خبز الفينو في الفرن، وانتظاره حتى تمام النضج.

نصائح عامة في العجائن

التأكد من نوع الخميرة المستخدمة، ويفضل أن تستخدم الطازجة، أو الخميرة الجافة وسريعة المفعول التي يستخدمها أصحاب المخابز؛ لأنَّ الخميرة المحتفظ بها أو المستخدمة مسبقًا لن تعمل بصورة جيدة.

لا يجب وضع كميات كبيرة من الملح، بل توضع رشة بسيطة، ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة في حالة الكميات الكبيرة، لأن زيادة الملح تمنع تفاعل الخميرة، ويجب إعطاء العجينة وقتًا كافيًا لترتاح فيه، حتى يسهل فردها سواء باليد أو بالنشابة المستخدمة في الفرد.