بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي..10 أعراض تكشف الإصابة بسرطان المخ



محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز ٤٩ عاما بعد صراع مع سرطان المخ.

وفيما يلي نرصد لكم أسباب وأعراض وأنواع سرطان المخ.

ماهو؟

ورم هو نمو لخلايا الدماغ التي تتكاثر بطريقة غير طبيعية ولا يمكن السيطرة عليها، وهناك علامات أولية إذا ظهرت عليك لا تتجاهلها، لأنها يمكن أن تنذرك بذلك المرض الخطير، وفق ما نقل هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية "NHS".



أنواع أورام المخ:

هناك نوعان رئيسيان من أورام المخ:

أورام الدماغ غير السرطانية (الحميدة): وهي منخفضة الدرجة، مما يعني أنها تنمو ببطء ويقل احتمال عودتها بعد العلاج.

أورام الدماغ السرطانية (الخبيثة): وهي من الدرجة العالية، وتبدأ في الدماغ، وتعتبر من أكثر السرطانات عرضة للنمو بعد العلاج.

الأعراض:

الصداع

الشعور بالغثيان.

الإحساس بالنعاس

التغييرات العقلية أو السلوكية

نوبات تشنجية.

الأعراض الأكثر شيوعا:

مشكلات العين.

ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم

عدم القدرة على الكلام.

مشكلات في السمع.

نوبات الصرع.

الأسباب

يزداد خطر الإصابة بورم في المخ مع تقدم العمر والأكثر عرضة الذين تتراوح أعمارهم بين 85و 89 عامًا.

الأشخاص الذين خضعوا للعلاج الإشعاعي.

التاريخ العائلي، والحالات الوراثية.