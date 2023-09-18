من هو نجل الفنان أشرف مصيلحي؟.. لاعب ناشئ في نادي الزمالك وفنان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ايام طويلة، وأسابيع مريرة ظل فيهما الفنان أشرف مصيلحي حبيسًا للمرض، إذ أصابه مرض نادر، هاجم مناعته وجسده، حتى أصبح بين العناية المركز بالمستشفى والمنزل، بسبب مرض خطير أعلنت عنه زوجته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس، راحلًا عن عالمنا، بعد مسيرة فنية قصيرة ومميزة انتهت بوفاته عن عمر 49 عامًا.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أن الأسرة لم تحدد بعد موعد جنازة وعزاء الفنان.

من هو نجل الفنان أشرف مصيلحي؟

ومع إعلان وفاة الفنان أشرف مصيلحي، بدأ البحث عن شجرة عائلة الراحل، إذ تزوج من المخرجة منال الصيفي، نجلة الفنانة الكبيرة زهرة العلا، قبل أن ينضم نجله «يوسف» للوسط الفني مؤخرًا، إذ لمعت أدواره مؤخرًا خاصة بعد مشاركته في بعض الأعمال الفنية الشبابية.

من نادي الزمالك للفن.. من هو نجل الفنان أشرف مصيلحي؟

يوسف مصيلحي، نجل الفنان أشرف مصيلحي، الذي تصدر عناوين الأخبار في 2017، عقب انضمامه لناشئي نادي الزمالك مواليد 2003، إذ لعب في مركز المهاجم الصريح، ونجح في تخطي الاختبارات بالقلعة البيضاء، بقيادة مدحت مكي المدير الفني حينها.

ومن اللعب كناشئ في نادي الزمالك والاستمرار في لعب الكرة، إلا أنه وضع أقدامه الأولى على طريق الفن، عقب غياب بعدما شارك في طفولته، عاد يوسف مصيلحي، نجل الفنان أشرف مصيلحي للمشاركة مجددًا في الأعمال الفنية مؤخرًا.

من هو نجل الفنان أشرف مصيلحي؟

- يدعى «يوسف» وهو نجل الممثل أشرف مصيلحي.

- والدته المخرجة منال الصيفي.

- وجده ﻷمه المخرج الكبير حسن الصيفي.

- جدته الممثلة الكبيرة زهرة العلا.

- بدأ يوسف مصيلحي التمثيل وهو بعمر العامين، إذ شارك في فيلم «بنات وسط البلد» وفيلم «الحياة منتهى اللذة» عام 2005.

- شارك يوسف مصيلحي في عدة أعمال فنية وعلى رأسها: مسلسل «للحب فرصة أخيرة» 2018، مسلسل «بلا دليل» عام 2019، ومسلسل «مين قال؟!» عام 2022.

آخر ما قالته زوجة أشرف مصيلحي

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، أوضحت في آخر حديث لها لـ«الوطن» إنّ زوجها لا يزال يعاني من مشكلة صحية كبيرة، قائلة: «زوجي في المنزل يخضع للعلاج، وحاولت أن أصنع له شبه العناية المركزة في المنزل للاطمئنان على حالته باستمرار، وعدم نقله إلى المستشفى من جديد، لكن حالته متأخرة»