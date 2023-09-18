الامارات | أكبر نهر جليدي في إيطاليا يتقلص.. وعلماء يتوقعون زواله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية، تدميراً بطيئاً ناجماً عن الاحترار المناخي، فيما يتوقع خبراء زواله بعد أقل من قرن.

وقال رئيس اللجنة المعنية بالأنهر الجليدية في «ترايدنتاين ألبينيستس سوسايتي»، كريستيان فيراري، إن «النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتر منذ نهاية القرن 19 حتى اليوم».

وأضاف: «في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 متراً في السنة، لكنه خسر العام الماضي وحده 139 متراً». وعلى غرار أنهر جليدية أخرى في جبال الألب، يعاني نهر أداميلو انخفاضاً في كميات الثلوج المتساقطة، بلغت نسبته 50% العام الماضي.

وفي ظل هذه الوتيرة قد يختفي نهر أداميلو الجليدي قبل نهاية هذا القرن.