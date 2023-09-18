الامارات | في كوريا الجنوبية.. روبوت يقلي الدجاج أشهى من البشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعجّ شوارع كوريا الجنوبية - حيث يحظى الدجاج المقلي بشعبية كبيرة - بمطاعم تقدّم هذه الوجبة السريعة، لكن مطعم كانغ جي يونغ يعتمد أسلوباً مختلفاً عن غيره في التحضير، إذ أوكل المهمة إلى روبوتات.

ورأت انتر كانغ، وهي رائدة أعمال تبلغ 38 عاماً، فرصة لتحسين طريقة تحضير الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية.

وقالت لوكالة «فرانس برس» من مطعمها «روبرت تشيكن»، إن «السوق ضخمة»، مشيرة إلى أن شرائح الدجاج من أكثر الأطعمة التي تُطلب في عمليات التوصيل في كوريا الجنوبية، ومن المؤكد أن القطاع يحقق استفادة في حال اعتمد بصورة أكبر التشغيل الآلي «لمواجهة مشكلة نقص اليد العاملة».

والروبوت الذي تستخدمه كانغ والمؤلف ببساطة من ذراع ميكانيكية مرنة، قادر على قلي 100 شريحة دجاج في ساعتين، وهي مهمة تتطلب نحو خمسة أشخاص وعدداً كبيراً من المقالي الكبيرة.

ولا يسهم الروبوت في تسريع عملية قلي الدجاج فحسب، بل يقدّم قطع دجاج ألذّ، وفق كانغ التي أضافت: «بات بإمكاننا القول إن روبوتنا يقلي الدجاج أفضل مما يفعله البشر».

ولرائدة الأعمال انتر كانغ حالياً 15 مطعم دجاج تستخدم الروبوتات لتحضير أطباقها في كوريا الجنوبية، ومطعماً واحداً في سنغافورة.