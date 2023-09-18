أماكن توفر السلع ومستلزمات المدارس بأقل الأسعار.. علشان تحافظي على الميزانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الترقب مع العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، إذ تتجه العديد من الأمهات وخاصة الأمهات لشراء المستلزمات والمنتجات، ليس فقط ما يتعلق بالدراسة، وأيضًا مستلزمات المنزل من سلع أساسية غذائية واستهلاكية، لتوفير الوقت والمجهود، خاصة العاملات منهن، فيبحث أغلب ربات المنازل على الأماكن الأكثر توفيرًا لشراء أكبر الكميات بأقل وأوفر الأسعار.

خبيرة للسيدات.. اذهبي لهذه الأماكن لتوفير الميزانية

وفي هذا الصدد، نصحت الدكتورة شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، ربات المنازل، اللاتي يحاولن وضع ميزانية تناسب 30 يومًا في الشهر بالتوازي مع المرتب، خلال «هُن» بشراء السلع الغذائية والاستهلاكية، من الأماكن التي توفرها بأقل الأسعار، وعلى رأسها المجمعات الاستهلاكية، والتموين، والمعارض التي توفرها الدولة لتوفير السلع بأقل من الخارج: طرق عمل ميزانية شهرية من «المعارض والمجمعات بتوفر أكثر من 20% من الميزانية، وعلى السيدات اللجوء لها بعد طرح المصروفات الأساسية الثابتة من المرتب الشهري وعلى رأسها مصروفات الدراسة والإيجار والكهرباء وخلافه».

بشرى سارة لربات المنازل.. اللحوم بـ160 جنيها والزيت بـ40

وتبحث ربات المنازل عن أماكن بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار، وهو ما توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، داخل معارض «أهلا مدارس» من قِبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضخ السلع واللحوم بتخفيضات من 20 إلى 30% في جميع المحافظات.

أسعار اللحوم والدواجن المجمدة.. من 85 لـ160

وحول أسعار اللحوم والدواجن المجمدة، وجهت وزارة التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ اللحوم والدواجن، للتسهيل على المواطنين، والتي تتواجد بالأسعار الآتية:

- طرح 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها.

- طرح 1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها.

تعرفي على أسعار السلع الاستهلاكية.. السكر والأرز والزيت

وعن السلع الاستهلاكية من السكر والأرز والزيت، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفروع المجمعات والمعارض، بالأسعار التالية:

- ضخ السكر بسعر 20 جنيها للكيلو في المجمعات.

- ضخ الأرز البلدي المحلي بسعر 22 جنيها.

- ضخ الأرز المستورد بسعر 20 جنيها.

- ضخ زجاجة الزيت وزن 800 مللي بسعر 40 جنيها.

متى تستمر معارض أهلًا مدارس؟

وفقًا للتموين، فإن معارض أهلا مدارس، من المقرر أن تستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجاري، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

الجدير بالذكر إن معرض «أهلا مدارس»، متوفرة من 3 إلى 5 معارض في كل محافظة لتوفير السلع والأدوات للطلاب، بالإضافة للمعرض الرئيسي في القاهرة الموجود في مدينة نصر.

فضلًا عن انطلاق عدد من سيارات السلع المتنقلة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، التي تحمل شعار «أهلا مدارس»؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.