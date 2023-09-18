8 نصائح للقضاء على مشكلة تقصف الشعر دون الذهاب إلى صالونات التجميل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تقصف الشعر من المشكلات التي تواجهها، الكثير من الفتيات، وتضطر للذهاب إلى صالونات التجميل، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ مالية باهظة، لعلاج هذه المشكلة، لذا هناك بعض النصائح، التي يجب اتباعها، للحصول على شعر صحي وقوي.

وضع الزيت على أطراف الشعر

تقصف الشعر من المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات، لذا يجب إتباع روتين كامل للعناية، فالشامبو وحده لا يكفي للشعر، بل يجب استخدام الزيت دائمًا على الشعر وأطرافه لمدة 5 دقائق قبل غسله يوميًا، لأن ذلك سيساعدك في الحصول على شعر صحي وناعم وخال من الأطراف المتقصفة، بحسب موقع «IndiaTimes».

الابتعاد عن تمشيط الشعر فور غسيله

لا يجب التعامل مع الشعر المبلل، لأنه يعتبر حساسا جدًا، لذا تجنبي تمشيطه مباشرة بعد الغسيل، ويفضل استخدام مشطًا ذو أسنان واسعة أو فرشاة جيدة، ويفضل التعامل مع الشعر بلطف في أثناء التمشيط.

تجفيف الشعر برفق

يجب تجنب تجفيف الشعر بقوة، حتى لا تضعف بصيلة الشعر، ويحدث تقصف للأطراف.

تجنب الإكثار من استخدام أدوات التصفيف الساخنة

الاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف الساخنة، يسبب ضعف في بصيلات الشعر، لذا يفضل استخدام مصفف الشعر الخاص على درجة حرارة منخفضة، مع وضع واقي الحرارة على الشعر قبل تصفيفه.

تجنب الأربطة أثناء النوم

من العادات الخاطئة، التي تفعلها الكثير من الفتيات، هي استخدام ربط الشعر بالأشرطة والمشابك في أثناء النوم، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة تقصف الشعر.

قص الشعر كل 8 أسابيع

ينصح دائمًا بقص الشعر مرة كل 8 أو 10 أسابيع، وتعتبر هذه الطريقة الأكثر فعالية لمنع وعلاج الأطراف المتقصفة وتكسر الشعر.

يتطلب الشعر الطويل عناية عالية

يتطلب الشعر الطويل عناية عالية، لذا تجنبي الحرص على زيادة طوله، إذا لم تتمكني من الاعتناء به جيدًا.

استخدام مقص مناسب

عند قص الشعر يجب استخدام المقص المناسب، حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية، قد تصل إلى توقف نمو أطراف الشعر مرة أخرى.

اتباع هذه النصائح سيساعك في حل مشاكل شعرك خاصة التقصف، دون الذهاب إلى صالات التجميل، أو شراء المنتجات والعلاجات باهظة الثمن، للتخلص من الأطراف المتقصفة، فقط افعلي ما هو مناسب لشعرك.