8 مواد غذائية ينصح بتناولها «على الريق».. سهلة ومتوفرة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند الاستيقاظ من النوم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول بعض المواد الغذائية المختلفة على معدة فارغة، من أجل الحصول على الفوائد الصحية المختلفة التي يحتاجها الجسم على مدار يومه.

ومع إقبال الكثيرين على تناول بعض المواد الغذائية في الصباح الباكر على معدة فارغة، قد يتم في بعض الأحيان الحصول على مواد غير صحية كما يُعتقد، لذا يمكن التعرف على قائمة أبرز الأطعمة الصحية التي يفضل أكلها في الساعات الأولى من اليوم بعد الاستيقاظ من النوم، حسبما أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية، بجامعة عين شمس.

أبرز الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة فارغة

وخلال تصريحاته لـ«هن»، قدم الدكتور محمد الحوفي، قائمة بأبرز المواد الغذائية الصحية، التي ينصح بتناولها على معدة فارغة، وهي:

• اللبن

يعد اللبن من المواد الغذائية المفيدة لكافة الفئات العمرية، ما بين الأطفال والبالغين وكبار السن، وذلك لأنه يساعد على بناء جدار حول المعدة في الصباح الباكر عند تناوله، يعمل على حمايتها من النسبة العالية للحامض التي تفرزها على مدار الليل. كما يحتوي اللبن على مادة الليثين التي تعمل على تعزيز التركيز، والتحصيل الدراسي الجيد خاصة للأطفال والطلاب على مدار اليوم الدراسي.

ولفت «الحوفي» إلى أن اللبن يعد غذاءً شبه كاملًا، حيث يحتوي على الطاقة التي يحتاجها الجسم على مدار يومه، إلى جانب عناصر أخرى كالبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات.

• البيض المسلوق

ونصح أستاذ التغذية بتناول البيض المسلوق أيضًا في الصباح الباكر على معدة فارغة، وذلك لاحتواءه على مادة الكولين التي تشكل أهمية بالغة لتعزيز المخ.

• كوب اللبن مع التمر

فيما يحتوي هذا الكوب الغذائي على العديد من الأملاح المعدنية المفيدة لصحة الجسم أيضًا.

• المكسرات

وتحتوي المكسرات بأنواعها على عنصر «أوميجا 3» الذي يعزز التركيز ويعمل على نشاط المخ على مدار اليوم.

• البطاطا المسلوقة أو المشوية

وتعد البطاطا المسلوقة أو المشوية من المواد الغذائية التي ينصح بتناولها بعد الاستيقاظ من النوم، لاحتواءها على مادة الكاروتين، وهي واحدة من مضادات الأكسدة القوية، التي تقلل تعرض الجسم للالتهابات وتساعد على تكوين الخلايا الجديدة.

• المشروم

ويحتوي المشروم على نسب عالية من البروتين التي يحتاجها الجسم على مدار يومه.

• الفواكه الطازجة

ومن الجيد أيضًا تناول الفواكه الطازجة مع تجنب أكل الحامضية منها كالبرتقال وغيره، وعلى سبيل المثال، الحصول على البرقوق أو الموز أو التفاح، حيث يحتوي الأخير على نسب عالية من الفيتامينات، إلى جانب الألياف التي تساعد على تحسين أداء الأمعاء، وتقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

• العسل الأسود

ويحتوي العسل الأسود على الحديد المهم لعلاج الأنيميا، وينصح بتناول ملعقة صغيرة منه.