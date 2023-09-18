رحلة كفاح إلى القمة.. «داليا» تحلق في سماء كندا بالعلم والإرادة: فخورة بنفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ 20 عاما سافرت داليا حنا مع عائلتها للإقامة في دولة كندا، وحبها للعلم وعزيمتها استطاعت مع مرور الوقت أن تحصل على منصب مساعد العميد في معهد كلية شيريدان للتكنولوجيا والتعلم المتقدم أونتاريو، رغم كل الصعوبات التي واجهتها في بدايتها.

السفر لكندا مع العائلة

لم تكن رحلة داليا حنا سهلة في البداية، خاصة أنها لم تكن تستطيع التأقلم على الأجواء والعادات الكندية، ولكن مع مرور الأيام وبإصرارها استطاعت المصرية أن تحقق النجاحات وتكون من أهم الكوادر في كندا، رغم صعوبة إيجاد فرص عمل في البداية.

محطات في رحلة النجاح

جهود عديدة بذلتها داليا، حتى تمكنت من أن تصبح مساعد العميد في معهد كلية شيريدان للتكنولوجيا والتعلم المتقدم، إذ ذاكرت كثيرا وحصلت على شهادات علمية عديدة، فهي مهنية في إدارة المشاريع (PMP)، مهندسة محترفة في أونتاريو (P. Eng.)، ومعتمد كمراجع داخلي لمعايير الجودة ISO9000، كما أنها حصلت داليا أيضًا على شهادة في قيادة المرأة في التعليم من جامعة هارفارد.

ألفت داليا عديد من الأوراق البحثية وقدمت في مؤتمرات IEE الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، لديها عديد من الأوراق البحثية والمنشورات في التكنولوجيا التعليمية، وإدارة المشاريع، والتعليم المستمر، والتدريس والتعلم عبر الإنترنت، كما أنها عضوا في مدرسة ييتس للدراسات العليا في TMU، وتشرف على درجة الدكتوراه وطلاب «الماستر».

الشعور بالفخر والسعادة

حالة من الفخر والسعادة سيطرت على داليا، بعد حصولها على ذلك المنصب موجهة رسالة شكر لكل عائلتها التي كانت الجانب الأكبر في دعمها والوقوف بجانبها لحظة بلحظة، توفر لها الفرص من أجل استكمال طريقها وتحقيق هدفها، متمنية أن تساعد كثير من الناس وتقدم لهم عديد من النصائح.