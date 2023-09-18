قصة حب أشرف مصيلحي وزوجته.. كيف هربا من تكرار أزمة «مراتي مدير عام»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترك رحيل الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، الحزن والأسى في قلوب محبيه، سواء من عاملوه عن قرب، أو من ارتبطوا به من خلال أعماله، رغم أنه لم يكن بطلها، إلا أنه قدم أدوارا مؤثرة، إذ بدأ رحلته في تحقيق حلمه في التمثيل وتدرج في عدة مناصب حتى أصبح مديرًا لدور العرض السينمائية لإحدى شركات الإنتاج السينمائي، ورغم قلة لقاءاته الفنية والحديث عن حياته الشخصية، لكن قصة زواجه كانت دائما ما تفرض نفسها.

قصة حب أشرف مصيلحي وزوجته

تفابل أشرف مصيلحي، مع المخرجة منال الصيفي، ونشأت بينهما قصة حب قوية، تكللت بالزواج، ليحققا سويا نجاحًا كبيرًا على مستوى الحياة الشخصية والفن، شعارها الحب والاحترام المتبادل، إذ تحدث عنها في إحدى لقاء سابق مع الإعلامية نيفين خالد، في برنامج «ستديو وان» على قناة «نايل لايف»، مؤكدا أنها حالة فنية كبيرة لم يسبق لها مثيل، وأنها دومًا تخلق حالة تمثيلية مختلفة.

أشرف مصيلحي في أول فيلم لزوجته

آمن أشرف مصيلحي ومنال الصيفي، بموهبتهما معًا، إذ قال: «هي مخرجة كبيرة وحالة فنية مختلفة، مثلنا في (الحياة منتهى اللذة) أول فيلم لها، كنت بعمل دور مخرج الكليبات، وأهدت لباباها المخرج حسن الصيفي إهداء، لأنه توفى قبل ما يشوف الفيلم، وكان فيلم مميز جسدت فيه حياتها مع والدها في دور حنان ترك، وحبها لأبيها، حقيقي بتجسد الأدوار وبتهتم بالحدوتة والفيلم، ودايمًا بتشتغل وبتتحدى بالناس، والفيلم كانت بتدور أحداثه عن القضايا النفسية والاجتماعية في المجتمع».

أدوار جسدها مع منال الصيفي

مزيد من الأدوار أداها الثنائي معًا، كانت بمثابة حب ومهنية: «في (نونة المأذونة) اشتغلت معاها هي مكانتش مختراني، لكنها دايمًا بتدعمني، وكنت بتعايش مع الحكاية دايمًا، اتقالي كتير عملتوا زي فيلم (مراتي مدير عام)، لكن دايمًا كنا بنفصل، وهي بتهتم بشغلها كويس جدًا»، بحسب حديث أشرف مصيلحي عن زوجته منال الصيفي.

يذكر أن فيلم «مراتي مدير عام» بطولة الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار، وتتناول أحداثه الخلافات الزوجية التي نشبت بين الثنائي، وكادت تنهي زواجهما، بعد تعيين الزوجة رئيسا للإدارة التي يعمل بها زوجها.

معلومات عن زوجة أشرف مصيلحي

نستعرض معلومات عن المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي:

- درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها الفني بالفيلم الشبابي «الحياة منتهى اللذة» عام 2005.

- ابنة المخرج الراحل حسن الصيفي والممثلة المعتزلة زهرة العلا.

- أبرز أعمالها الفنية مسلسل «نونه المأذونة» عام 2011.

- في عام 2012 أخرجت مسلسليّ «الهلالي سلالم» و«رسايل».

- استخدمت السينما كوسيلة للتعبير عن القضايا المهمة التي تواجه المجتمع المصري، مثل الحقوق النسائية.