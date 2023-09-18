رضوى الشربيني تدافع عن الزوجات في قضية «القايمة».. بكت من شدة الظلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قائمة المنقولات المعروفة بـ«القايمة»، عبارة عن وثيقة يحررها أهل العروس، ومن خلالها يتم إثبات المنقولات الخاصة بها، ويوقع الزوج عليها لضمان حق الزوجة في المنقولات، ودائما ما تنادي الإعلامية رضوى الشربيني، لمواصلة دعم المرأة واستعادة حقوقها ومساندتها، خلال مبادرتها عبر برنامجها «هي وبس»، المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، من خلال استضافتها لنماذج من ضحايا القهر الزوجي.

رضوى الشربيني تنادي بقائمة المنقولات الزوجية

تناولت رضوى الشربيني في عدة حلقات «قضية القايمة» أحد أكبر القضايا التي تواجه المرأة بعد انفصالها وتتسبب في معاناتها، إذ استضافت قبل يومين مجموعة من السيدات للحديث عن تلك القضية، كان من بينهن هاجر لطفي، ربة منزل، تعرضت إلى الظلم بسبب زوجها وشقيقاته البنات ووالدته، إذ تزوجت وهي طالبة بكلية الآداب قسم إعلام، ورفض إتمام تعليمها لعدم تحمل مصاريف دراستها، وحملت مبكرًا فعاشت له ولأسرته خادمة.

ظلم وقضايا وزوجة جديدة

كانت هاجر لطفي، تسكن في منزل العائلة، ويرفض زوجها حتى أن يدفع ثمن كشفها، لكنها تحملت من أجل الحفاظ على حياتها الزوجية، بحسب قولها: «تعدى حدوده بالضرب، حتى دمروني وأنهوا حياتي وأخدوا عزالي، وابني محتاج عملية مرضيش يعملها، واتبهدلت بين محكمة الأسرة ومحكمة كفر الشيخ»، ما أدى لتركها منزل الزوجية، وتطور الأمر برفع قضية طاعة عليها، ثم فاجأها بزواجه من أخرى، وأن شرطها الوحيد لمهرها هو أن يقوم بتطليقها، مما جعل رضوى الشربيني، تنهار على الهواء من البكاء من شدة تأثرها وواقع الظلم عليها.

أخطاء عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية

يذكر أنه يجب في قائمة المنقولات إثبات حقوق الزوجة، ويوقع الزوج عليها، وفقا لما أوضحه علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، في حديثه، لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يجب كتابة قائمة المنقولات الزوجية بطريقة صحيحة، وتجنب الأخطاء عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية: «الانتباه إلى توقيع الزوج بالبصمة، من خلال حضور وكيل العروس على كل ورقة من أوراق القائمة، وليس فقط على الإقرار الموجود بنهاية قائمة المنقولات».

أوضح المحامي، أنه يجب الانتباه عند كتابة القايمة إلى عدة أشياء وتتمثل في التالي:

- عدم الشطب أو استخدام أي مزيل بعد التوقيع في قائمة المنقولات الزوجية.

- الحذر من عدم كتابة قائمة المنقولات الزوجية بخط واضح.

- من الأفضل أن يتم كتابة قائمة المنقولات عن طريق الكمبيوتر.

- تجنبي عدم ترقيم الصفحات في قائمة المنقولات الزوجية حال تعدد صفحاتها.

- من الضروري توقيع شهود على قائمة المنقولات.

- حال لم يوجد أي توقيع لشهود عليها، يجب توقيع الزوج عليها بالاستلام.

رأي دار الإفتاء

ذكرت دار الإفتاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامّاً بالدخول، وبعدم الدخول تكون مالكة لنصفه، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين».