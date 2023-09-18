4 فئات ممنوعة من تناول كبد وقوانص الدجاج- هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كبد وقوانص الدجاج من الأطعمة اللذيذة والمغذية التي يحب كثيرون تناولها، وذلك لاحتوائها على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ولكن على النقيض الآخر، هناك فئات ممنوعة من تناولها، لأنها تضر بصحتهم.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم الأشخاص الممنوعين من تناول كبد وقوانص الدجاج، وفقًا لما ذكر موقعا "WebMD"، و"Live strong".

- مرضى القلب:

يحتوي الكبد والقوانص على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي والدهون، ما يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الذين لا يعانون نقص الفيتامينات:

تناول كميات كبيرة من الكبد يؤدي إلى أعراض تسمم فيتامين أ، والذي يحدث عندما لا يتمكن الكبد من معالجة فيتامين أ الزائد بسرعة كافية.

لذا يوصي الأطباء الأشخاص الذين لا يعانون نقص الفيتامينات بالحد من استهلاك الكبدة.

- مرضى النقرس:

نظرًا لاحتوائهما على البيورينات، التي ترفع مستويات حمض اليوريك في الدم، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض النقرس.

- النساء الحوامل:

يجب على النساء الحوامل الامتناع عن تناولهما، لأن تناول جرعة زائدة من فيتامين أ الموجود بهما، يضر بصحة الجنين داخل الرحم.

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